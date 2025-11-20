Botafogo é campeão carioca sub-20! Vascaínos perdem a cabeça

Botafogo é campeão carioca sub-20! Vascaínos perdem a cabeçaMaus perdedores, garotos cruz-maltinos tentaram agredir os alvinegros. Mas não adianta chorar. A taça é do Mais Tradicional!
O Campeonato Carioca Sub-20 de 2025 ficará no palacete colonial de General Severiano, algo que não acontecia desde 2016. Afinal, nesta quinta-feira (20), no Nivaldão, o Botafogo não se intimidou com o ambiente hostil criado pelo adversário e sagrou-se campeão estadual. Após um score zerado nos 90 minutos de tempo regulamentar, o Mais Tradicional derrotou o Cruz-Maltino por 3 a 2, nos pênaltis, no jogo de volta da finalíssima. Na ida, no Estádio Nilton Santos, o prélio havia terminado em 1 a 1.
Lamentavelmente, os garotos do Vasco, que não souberam perder, partiram para cima dos campeões ao fim da disputa de pênaltis, buscando uma briga desnecessária. Aliás, nas próprias penalidades máximas, o banco anfitrião ficava praticamente atrás do gol, tornando o ambiente desfavorável aos visitantes.
Na marca da cal, Kadu, França e Valim marcaram para o Botafogo. Danilo chutou para fora. E Fortunato parou no goleiro Felipe Gabriel, do time local.
Pelo lado vascaíno, Juninho e Falcão tiveram seus disparos morrendo na trave. Já Alexandre viu o goleiro Lucca, do Glorioso, se consagrar. Ramon e Diego acertaram as cobranças.
Com o título, a equipe do técnico Rodrigo Bellão termina 2025 com uma trinca de canecos. A saber: Dallas Cup, Copa Rio e Campeonato Carioca.
