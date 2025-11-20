Biografia de Lewandowski cita pedido do Barcelona para o astro deixar de marcar gols

Reunião com pedido inusitado teria, de acordo com o livro, provocado um momentos mais sensíveis da relação entre atleta e clube / Crédito: Jogada 10

Publicada no fim do ano passado, a biografia de Robert Lewandowski voltou ao centro das atenções na mídia esportiva nesta semana. O motivo? Um relato envolvendo um pedido inusitado da diretoria do Barcelona, que teria culminado em um dos momentos mais sensíveis da relação com o atleta. Voltaremos à temporada 2022/23 para entender o episódio. No livro, o jornalista polonês Sebastian Staszewski contextualiza que a polêmica reunião entre o atleta e a cúpula ocorreu a duas partidas do fim da LaLiga 2022/23. O título estava garantido, e Lewa vivia um momento eficiente, com quatro gols em três partidas. Ele ainda ostentava o posto de artilheiro da competição, cm 23 tentos.

A reunião ganhou contornos distintos quando um membro da diretoria teria feito a seguinte proposta: “Robert, precisamos que não marque gols na últimas duas rodadas”. O texto descreve o astro surpreendido com o pedido, especialmente pela presença do presidente Joan Laporta na sala. Justificativa e impacto extracampo A cúpula se baseou em razões financeiras para fazer o pedido, visto que mantinha exigências contratuais com o Bayern de Munique. O clube espanhol teria que arcar com 2,5 milhões de euros caso o atacante alcançasse 25 gols na LaLiga, e ele estava a dois da marca. Robert atuou nas duas rodadas, mesmo diante do contexto. Ele esteve entre os titulares em ambos os compromissos e contribuiu com uma assistência na vitória sobre o Mallorca. Na última rodada, o revés por 2 a 1 para o Celta Vigo, teve atuação discreta. Contratação de Lewandowski A obra também relembra as cifras envolvidas na chegada do centroavante ao clube catalão. O Barcelona pagou 45 milhões de euros ao Bayern pelo astro, com adicional de 5 milhões de euros em variáveis previstas no acordo.