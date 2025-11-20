 Betinho Marques – Na batida do Uai, a Massa invade o Paraguai

Vale a Recopa, a Libertadores, a cura das dores e o Natal cheio de dente. Ê, Galo! Faça feliz essa gente / Crédito: Jogada 10

Na batida da prosa, de um ano estranho, assim oscila o coração atleticano. A próxima parada é paradoxo, pois é a parada da caminhada. Agora vai! Na batida da prosa, falando uai, quase 1.800 quilômetros, para salvar 2025 e 2026, a Massa segue em direção à Assunção do Paraguai. O ano começou com o Hexa e terminou invertido por aqui. Dessa vez, Cuca, apesar do Mineiro, não conseguiu ser feliz. Quem diria, o Sampaoli contrariando até quem contrata, foi a fórceps o “bem que se quis” e como a Massa quis.

O time que não competia, em pouco tempo mudou. Bernard, descartável, virou o motor. Vitor Hugo disse que o treinador argentino o fez se sentir importante, é o artilheiro zagueiro, peça fundamental, nesse instante. E o Dudu? Um vai cantar o hino na cerimônia da final e o outro, ora pois, além de jogar demais depois da chegada do careca, usa a 92. A batida do Galo é cheia de veia humana, imperfeita, bipolar, um verdadeiro eletrocardiograma. O gráfico é cheio de deltas, muito inconstante, mas seja pelo ar ou pela rodovia, o distintivo do CAM é o guia. A “parada” agora é a continuação, é a redenção, em Assunção. A Missão vai muito além das paradas no Graal, é Galo, é som, é sal, é fundamental. A missão é gritar Galo e falar uai no Paraguai.

Na batida da prosa, a Massa segue em procissão, fiel e sorrindo com os olhos de quem faz memória contando a sua própria história. Atlético rumo ao título Não existe Galo sem sofrência, não existe amor sem dor, é a essência. Viva o Galo Doído apaixonado que quer a Grande Conquista nos Defensores del Chaco. Vale a Recopa, a Libertadores, a cura das dores e o natal cheio de dente. Ê, Galo! Faça feliz essa gente! O Galo é. O resto está. Na batida do Uai, a Massa vai invadindo o Paraguai.