Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

 Betinho Marques – Na batida do Uai, a Massa invade o Paraguai

 Betinho Marques – Na batida do Uai, a Massa invade o Paraguai

Vale a Recopa, a Libertadores, a cura das dores e o Natal cheio de dente. Ê, Galo! Faça feliz essa gente
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Na batida da prosa, de um ano estranho, assim oscila o coração atleticano. A próxima parada é paradoxo, pois é a parada da caminhada. Agora vai!  Na batida da prosa, falando uai, quase 1.800 quilômetros, para salvar 2025 e 2026, a Massa segue em direção à Assunção do Paraguai.

O ano começou com o Hexa e terminou invertido por aqui. Dessa vez, Cuca, apesar do Mineiro, não conseguiu ser feliz. Quem diria, o Sampaoli contrariando até quem contrata, foi a fórceps o “bem que se quis” e como a Massa quis.

O time que não competia, em pouco tempo mudou. Bernard, descartável, virou o motor. Vitor Hugo disse que o treinador argentino o fez se sentir importante, é o artilheiro zagueiro, peça fundamental, nesse instante.

E o Dudu? Um vai cantar o hino na cerimônia da final e o outro, ora pois, além de jogar demais depois da chegada do careca, usa a 92.

A batida do Galo é cheia de veia humana, imperfeita, bipolar, um verdadeiro eletrocardiograma. O gráfico é cheio de deltas, muito inconstante, mas seja pelo ar ou pela rodovia, o distintivo do CAM é o guia.

A “parada” agora é a continuação, é a redenção, em Assunção. A Missão vai muito além das paradas no Graal, é Galo, é som, é sal, é fundamental. A missão é gritar Galo e falar uai no Paraguai.

Na batida da prosa, a Massa segue em procissão, fiel e sorrindo com os olhos de quem faz memória contando a sua própria história.

Atlético rumo ao título

Não existe Galo sem sofrência, não existe amor sem dor, é a essência. Viva o Galo Doído apaixonado que quer a Grande Conquista nos Defensores del Chaco.

Vale a Recopa, a Libertadores, a cura das dores e o natal cheio de dente. Ê, Galo! Faça feliz essa gente! O Galo é. O resto está. Na batida do Uai, a Massa vai invadindo o Paraguai.

Galo, som, sol e sal é fundamental!

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar