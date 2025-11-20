Bahia x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Bahia e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 18h, na Arena Fonte Nova, pela rodada 34 desta edição do Campeonato Brasileiro. No encontro entre nordestinos, o Esquadrão busca uma vaga na Libertadores de 2026. Já o Leão do Pici mantém viva a meta de escapar do rebaixamento.

A Voz do Esporte inicia os trabalhos, ao vivo, às 16h30. Ricardo Froede assume a bronca na narração, com Kelwin Lucas nos comentários e Vanderlei Lima nas reportagens.