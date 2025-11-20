Atlético x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida eliminatória válida pela 4ª rodada da Taça de Portugal / Crédito: Jogada 10

Dia de jogo decisivo no futebol português. Nesta sexta-feira (21), Atlético e Benfica se enfrentam às 17h30 (de Brasília), em partida válida pela 4ª rodada da Taça de Portugal. A bola rola no Estádio do Restelo, em Lisboa, casa do clube da terceira divisão. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

LEIA MAIS: Alisson volta aos treinos e reforça o Liverpool na Premier League Como chega o Atlético O time da terceira divisão portuguesa vai tentar surpreender um dos gigantes do país para seguir vivo na Taça de Portugal e fazer história. Neste torneio, o Atlético já venceu o Rebordosa (1 a 0) e o Felgueiras (2 a 0), ambos jogados no Estádio do Rastelo. A boa notícia para os donos da casa é que o técnico Pedro D’Oliveira não terá baixas de última hora para o jogo desta sexta-feira e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição. Como chega o Benfica Por outro lado, o Benfica aparece como grande favorito para buscar a vitória e reencontra o Atlético após quase 43 anos. Os Encarnados estão na terceira posição do Campeonato Português e atravessam uma fase irregular na temporada.

Além disso, o técnico José Mourinho segue com vários problemas no elenco. Manu Silva, Bruma, Alexander Bah, Nuno Félix e Dodi Lukebakio, todos lesionados, são baixas confirmadas para esta sexta-feira. A boa notícia, no entanto, fica por conta do retorno de Georgiy Sudakov, confirmado pelo próprio treinador durante entrevista coletiva na véspera da partida.