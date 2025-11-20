Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida eliminatória válida pela 4ª rodada da Taça de Portugal
Dia de jogo decisivo no futebol português. Nesta sexta-feira (21), Atlético e Benfica se enfrentam às 17h30 (de Brasília), em partida válida pela 4ª rodada da Taça de Portugal. A bola rola no Estádio do Restelo, em Lisboa, casa do clube da terceira divisão.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como chega o Atlético

O time da terceira divisão portuguesa vai tentar surpreender um dos gigantes do país para seguir vivo na Taça de Portugal e fazer história. Neste torneio, o Atlético já venceu o Rebordosa (1 a 0) e o Felgueiras (2 a 0), ambos jogados no Estádio do Rastelo.

A boa notícia para os donos da casa é que o técnico Pedro D’Oliveira não terá baixas de última hora para o jogo desta sexta-feira e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição.

Como chega o Benfica

Por outro lado, o Benfica aparece como grande favorito para buscar a vitória e reencontra o Atlético após quase 43 anos. Os Encarnados estão na terceira posição do Campeonato Português e atravessam uma fase irregular na temporada.

Além disso, o técnico José Mourinho segue com vários problemas no elenco. Manu Silva, Bruma, Alexander Bah, Nuno Félix e Dodi Lukebakio, todos lesionados, são baixas confirmadas para esta sexta-feira.

A boa notícia, no entanto, fica por conta do retorno de Georgiy Sudakov, confirmado pelo próprio treinador durante entrevista coletiva na véspera da partida.

ATLÉTICO X BENFICA

4ª rodada da Taça de Portugal
Data e horário: sexta-feira, 21/11/2025, às 17h30 (de Brasília).
Local: Estádio do Restelo, em Lisboa.
ATLÉTICO: Fábio Ferreira, Paulinho, Bruno Almeida, Fran González, Vicente Durand, Catarino Pascoal, Caleb, Ricardo Dias, Joãozinho, Caio Santana, Miguel Barandas. Técnico: Pedro D’Oliveira.
BENFICA: Anatoliy Trubin, Amar Dedic, António Silva, Tomás Araújo, Samuel Dahl, Richard Ríos, Enzo Barrenechea, Dodi Lukebakio, Georgiy Sudakov, Fredrik Aursnes, Vangelis Pavlidis. Técnico: José Mourinho.
Árbitro: Fábio Veríssimo.

