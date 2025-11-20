Atlético tem novo desfalque para final da Sul-Americana

Atlético tem novo desfalque para final da Sul-AmericanaAlan Franco tem lesão confirmada nesta quinta-feira (20) e está fora da decisão contra o Lanús no sábado, em Assunção
O Atlético informou, na tarde desta quinta-feira (20), que o meio campista Alan Franco realizou exames de imagem pela manhã, em Assunção, que detectaram uma lesão muscular na região do quadril. Com isso, o atleta deve desfalcar o time na decisão da Sul-Americana contra o Lanús, no sábado, às 17h, em Assunção, no Paraguai.
O jogador, afinal, esteve em campo pelo Equador na última terça, contra a Nova Zelândia, e saiu de campo aos 35 minutos do primeiro tempo. Ao deixar o Equador rumo a Belo Horizonte, o jogador comentou sobre a lesão em entrevista ao El Canal del Fútbol. “Uma pequena dor na parte do glúteo, no posterior da coxa. Sinto um pouco de dor.”
Além de Alan Franco, o time do Galo, aliás, já não contava com mais jogadores. O zagueiro Lyanco e os atacantes Junior Santos e Cuello, todos também lesionados.
Sem Alan Franco, a provável escalação do Atlético-MG contra o Lanús tem: Everson; Saravia (Ruan), Vitor Hugo e Júnior Alonso; Fausto Vera (Igor Gomes), Alexsander e Arana; Bernard (Scarpa), Dudu e Hulk (Rony).
Para chegar até a final, o Atlético terminou a fase de grupos na segunda posição. Assim, passou pelo playoffs contra o Bucaramanga-COL. Passou nos pênaltis e, depois, eliminou Godoy Cruz-ARG, Bolívar-BOL e Independiente del Valle-EQU.