Atlético tem novo desfalque para final da Sul-Americana

Alan Franco tem lesão confirmada nesta quinta-feira (20) e está fora da decisão contra o Lanús no sábado, em Assunção

O Atlético informou, na tarde desta quinta-feira (20), que o meio campista Alan Franco realizou exames de imagem pela manhã, em Assunção, que detectaram uma lesão muscular na região do quadril. Com isso, o atleta deve desfalcar o time na decisão da Sul-Americana contra o Lanús, no sábado, às 17h, em Assunção, no Paraguai.

O jogador, afinal, esteve em campo pelo Equador na última terça, contra a Nova Zelândia, e saiu de campo aos 35 minutos do primeiro tempo. Ao deixar o Equador rumo a Belo Horizonte, o jogador comentou sobre a lesão em entrevista ao El Canal del Fútbol. “Uma pequena dor na parte do glúteo, no posterior da coxa. Sinto um pouco de dor.”