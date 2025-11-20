Árbitro relata ofensas de Andreas Pereira, do Palmeiras, e justifica expulsão

Meia do Verdão recebeu o segundo amarelo já após o encerramento do confronto e súmula detalha as críticas feitas ao juiz

Segundo o documento oficial, o camisa 8, que já havia recebido o cartão amarelo aos 32 minutos da etapa final, recebeu nova advertência ao se aproximar do árbitro para reclamar de forma insistente.

O árbitro Lucas Paulo Torezin, responsável por conduzir o empate por 0 a 0 entre Palmeiras e Vitória , nesta quarta-feira (19/11), relatou na súmula da partida os motivos que o levaram a expulsar o meio-campista Andreas Pereira. O atleta do Verdão recebeu o vermelho momentos depois do fim do confronto no Allianz Parque.

De acordo com Torezin, o atleta “dirigiu-se a mim, de forma acintosa e persistente, proferindo as seguintes palavras: ‘vocês foram ridículos, picotaram e amarraram o jogo. Ridículo’”. Após a expulsão, o jogador deixou o gramado e se dirigiu imediatamente ao vestiário.

O primeiro cartão de Andreas havia sido mostrado em um lance que gerou irritação no elenco palmeirense. O meia, que retornava ao time após cumprir suspensão no clássico contra o Santos, foi advertido por uma falta cometida sobre Matheuzinho. Aliás, na súmula, o árbitro justificou a decisão anotando que o palmeirense “atingiu o rosto de seu adversário de maneira temerária, na disputa de bola”. Contudo, este momento não aconteceu.

O técnico Abel Ferreira contestou a marcação e saiu em defesa do atleta ao comentar o episódio.

“Não consigo entender o amarelo, estamos em ataque, ele (Andreas) ganha a bola, está na frente, e o árbitro não viu. Sabe por que o Andreas foi expulso? Porque disse que é ridículo o amarelo que me deste”, afirmou o treinador português.