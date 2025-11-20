Aproveitamento do Flamengo despenca sem de Arrascaeta

Com o craque em campo, Rubro-Negro conquista incríveis 74,8% dos pontos possíveis; já sem, número cai para 48,7% / Crédito: Jogada 10

2025 representa o melhor ano do Flamengo, em aproveitamento, desde 2019, ano mágico para o Rubro-Negro. Não à toa, com 70% dos pontos ganhos após 70 partidas, o time está, bem como seis anos atrás, vivo pelo título do Brasileirão e da Libertadores. Mas há um porém nesta história. Afinal, quando o Rubro-Negro atua sem Giorgian de Arrascaeta – a exemplo da derrota desta quarta-feira (19/11) para o Fluminense, no Maracanã -, o aproveitamento despenca. Se com o craque em campo o time angaria 74,8% dos pontos, sem ele tal número vai para assustadores 48,7%.

Bem verdade que quatro dos 13 jogos sem o uruguaio foram nas quatro rodadas iniciais do Carioca, quando o Mais Querido atuou com um time alternativo. Na ocasião, o Flamengo perdeu para Boavista (2 a 1) e Nova Iguaçu (2 a 1) e empatou com o Madureira (1 a 1), além de vencer o Bangu (5 a 0). Flamengo estreia "de verdade" no ano Depois, já com o time principal atuando para valer, de Arrascaeta se ausentou no empate em 0 a 0 com o Fluminense, pela nona rodada da Taça Guanabara, no começo de fevereiro. Ele só voltou a ser desfalque no empate por 1 a 1 com o Inter, no Maracanã, pela abertura do Brasileirão. No jogo seguinte – vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira (VEN), fora de casa, em abril, pela abertura da fase de grupos da Libertadores – também se ausentou. Em maio, não atuou na estreia do time na Copa do Brasil, com vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, na Paraíba, em maio. Posteriormente, foi desfalque novamente, agora no empate por 0 a 0 com o Botafogo, pelo Brasileirão, na nona rodada, também no quinto mês do ano. Após emplacar 12 jogos seguidos, não pode atuar na ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Resultado? Derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG em pleno Maracanã. Na volta, com Arrasca em campo, o Rubro-Negro até reverteu o revés, mas perdeu nos pênaltis, dando adeus de maneira precoce ao torneio de mata-mata.