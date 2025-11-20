Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após revés no clássico, Flamengo tem mais dois desfalques para duelo com Bragantino

Saúl e Pulgar recebem o terceiro amarelo e estão fora de combate para partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
O Flamengo não teve uma boa atuação no clássico e perdeu para o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Mais do que isso, o técnico Filipe Luís terá mais dois desfalques para o confronto com o Bragantino, marcado para sábado (22), às 21h30 (de Brasília), novamente no Rio de Janeiro.

Afinal, a dupla Saúl e Erick Pulgar recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da partida. A tendência, portanto, é que Evertton Araújo e Jorginho sejam os titulares diante do Massa Bruta, pela 35ª rodada. Até porque De la Cruz e Allan estão entregues aos Departamento Médico e fora de combate.

Além disso, o Rubro-Negro também não contará novamente com Pedro. O atacante, que fraturou o antebraço direito, trabalhava na esperança de se recuperar a tempo para a final da Libertadores do próximo dia 29, em Lima, mas estará de fora.

Isso porque o atleta teve uma lesão muscular na coxa esquerda e não conseguirá se recuperar a tempo da decisão com o Palmeiras. A tendência é que ele só volte a campo na próxima temporada, em 2026.

Por fim, apesar do revés, o Flamengo segue na liderança, com 71 pontos, pois o Alviverde ficou no empate com o Vitória, no Allianz Parque. No entanto, a diferença diminuiu para apenas dois pontos nesta reta final, com somente quatro jogos pela frente.

