Após revés no clássico, Flamengo tem mais dois desfalques para duelo com Bragantino

Saúl e Pulgar recebem o terceiro amarelo e estão fora de combate para partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Flamengo não teve uma boa atuação no clássico e perdeu para o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Mais do que isso, o técnico Filipe Luís terá mais dois desfalques para o confronto com o Bragantino, marcado para sábado (22), às 21h30 (de Brasília), novamente no Rio de Janeiro. Afinal, a dupla Saúl e Erick Pulgar recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da partida. A tendência, portanto, é que Evertton Araújo e Jorginho sejam os titulares diante do Massa Bruta, pela 35ª rodada. Até porque De la Cruz e Allan estão entregues aos Departamento Médico e fora de combate.