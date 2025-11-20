Após revés no clássico, Flamengo tem mais dois desfalques para duelo com Bragantino

Após revés no clássico, Flamengo tem mais dois desfalques para duelo com BragantinoSaúl e Pulgar recebem o terceiro amarelo e estão fora de combate para partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
O Flamengo não teve uma boa atuação no clássico e perdeu para o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Mais do que isso, o técnico Filipe Luís terá mais dois desfalques para o confronto com o Bragantino, marcado para sábado (22), às 21h30 (de Brasília), novamente no Rio de Janeiro.
Afinal, a dupla Saúl e Erick Pulgar recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da partida. A tendência, portanto, é que Evertton Araújo e Jorginho sejam os titulares diante do Massa Bruta, pela 35ª rodada. Até porque De la Cruz e Allan estão entregues aos Departamento Médico e fora de combate.
Além disso, o Rubro-Negro também não contará novamente com Pedro. O atacante, que fraturou o antebraço direito, trabalhava na esperança de se recuperar a tempo para a final da Libertadores do próximo dia 29, em Lima, mas estará de fora.
Isso porque o atleta teve uma lesão muscular na coxa esquerda e não conseguirá se recuperar a tempo da decisão com o Palmeiras. A tendência é que ele só volte a campo na próxima temporada, em 2026.
Por fim, apesar do revés, o Flamengo segue na liderança, com 71 pontos, pois o Alviverde ficou no empate com o Vitória, no Allianz Parque. No entanto, a diferença diminuiu para apenas dois pontos nesta reta final, com somente quatro jogos pela frente.