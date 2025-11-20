Alisson volta aos treinos e reforça o Liverpool na Premier League

Goleiro retorna após quase dois meses lesionado e vira peça-chave na tentativa de reação dos Reds no Campeonato Inglês

O Liverpool ganhou um reforço importante antes do jogo do próximo sábado (22) contra o Nottingham Forest. O técnico Arne Slot confirmou que Alisson Becker voltou aos treinos nesta semana, após quase dois meses parado por uma lesão nos músculos posteriores da coxa. O goleiro não atua desde 30 de setembro.

O retorno do brasileiro chega em um momento decisivo, uma vez que o time ocupa somente a oitava posição da Premier League e precisa reagir rapidamente para não se distanciar da briga pelo título. Nesse período sem Alisson, o recém-contratado Giorgi Mamardashvili aproveitou a oportunidade, acumulou seus primeiros jogos e deixou boa impressão em Anfield.

Slot também comentou sobre outros jogadores que estão no departamento médico.

“O Alisson, com certeza, volta. E espero que o Jeremie (Frimpong) esteja de volta depois da pausa internacional, já que teremos uma sequência intensa até março. Mas não acredito que ele estará pronto para enfrentar o Forest. O Alisson, sim — essa é a nossa expectativa”, disse o treinador.

O Liverpool encerrou sua última partida antes da pausa levando 3 a 0 do Manchester City, um golpe duro para o elenco. Por isso, vencer o Nottingham Forest virou obrigação para tentar dar uma resposta imediata e reencontrar o caminho das vitórias na Premier League.