Vojvoda relaciona quase todo o elenco do Santos para enfrentar o Mirassol

Peixe volta a jogar nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, tentando se afastar da zona do rebaixamento

O Santos divulgou a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Mirassol, nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Assim, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá praticamente todo o plantel disponível para o confronto. Aliás, a única ausência é a do zagueiro Alexis Duarte, que estava com a seleção do Paraguai durante a Data Fifa.

Assim, o treinador terá a volta do zagueiro Luan Peres, que desfalcou o Palmeiras no último sábado. O defensor perdeu grande parte da preparação para o clássico por conta do protocolo de concussão, após choque com Arrascaeta, no jogo contra o Flamengo.

Dessa forma, o Vojvoda deve mandar o seguinte time do Santos para campo: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías , Zé Ivaldo e Souza; João Schmidt, Willian Arão, Zé Rafael e Barreal; Guilherme e Neymar.

Após vencer o Palmeiras por 1 a 0, no último sábado, o Santos deixou a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Aliás, um novo triunfo sobre o Mirassol pode possibilitar o Peixe de se afastar do Z4.