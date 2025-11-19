Visita de Cristiano Ronaldo a Donald Trump causa repercussão negativa; entenda

Avaliação é que o episódio representa um encontro político e a presença do astro português simboliza um título para Mohammad bin Salman / Crédito: Jogada 10

Em seu período nos Estados Unidos, Cristiano Ronaldo aproveitou para visitar Donald Trump e participou de um jantar na Casa Branca, na última terça-feira (18). No entanto, a presença do “Robozão” teve repercussão negativa pelo mundo, principalmente em Portugal, país do astro. A principal reclamação dos compatriotas de Cristiano Ronaldo é que o encontro entre o histórico atacante e o líder norte-americano não foi um movimento diplomático. No caso, como um representante de seu país. Na verdade, a análise é de que o jogador esteve presente como um título para Mohammad bin Salman, príncipe da Arábia Saudita. Até porque há alegações de que o craque português foi apenas para acompanhá-lo.

Apesar de não ser dono do principal cargo na hierarquia política do país árabe, ele é o principal governante no território saudita. Além disso, Mohammad bin Salman e Donald Trump têm reputações negativas pelos seus estilos conservadores e estarem envolvidos em diversas polêmicas. O príncipe saudita também sofre acusações de diversas violações dos direitos humanos em seu governo. O líder norte-americano também sofre represálias por ser um aliado do contraditório governo considerado autoritário do país árabe. Afinal, já sofreu diversas acusações de desrespeito aos direitos humanos. Por esses motivos, Cristiano Ronaldo sofreu diversas críticas. A sua ausência no último jogo de Portugal, a vitória de goleada por 9 a 1 sobre a Armênia, agravou o contexto. Troca de gentilezas entre Cristiano Ronaldo e Trump Antes do encontro, o astro expôs acreditar possuir semelhanças com o presidente dos Estados Unidos e confessou a vontade em conhecê-lo. A propósito, em entrevista ao jornalista inglês Piers Morgan, exaltou a capacidade do mandatário em mudar o mundo.

“Ele é uma das pessoas mais importantes, é uma das pessoas que quero conhecer. Desejo encontrá-lo um dia, se tiver a oportunidade. Uma das pessoas com quem me quero sentar e ter uma boa conversa é o Donald Trump. Aqui, na América, onde quiserem. Desejo conhecê-lo um dia para me sentar com ele, é uma das pessoas de que gosto mesmo porque acho que ele consegue fazer as coisas acontecer e eu gosto de pessoas assim“, esclareceu Cristiano Ronaldo. Posteriormente, na reunião na Casa Branca, o líder norte-americano citou o histórico atacante em seu discurso e revelou que seu filho admira o craque: “Ele me respeita um pouco mais agora que passei a noite com Cristiano Ronaldo”. De acordo com o jornal inglês “Daily Mail”, Trump ainda completou: “Esta sala está repleta dos maiores líderes mundiais. Líderes dos negócios, dos esportes. Meu filho é um grande fã do Ronaldo”, frisou Trump. Negociações e interesses próprios A reaproximação entre o presidente dos Estados Unidos e o príncipe da Arábia Saudita é impactante, pois houve um afastamento entre eles em 2018. Afinal, Mohammad bin Salman era o principal acusado de planejar a morte do jornalista Jamal Khashoggi. O profissional de comunicação trabalhava para o veículo norte-americano “Washington Post”. Por sinal, este é o primeiro encontro das principais autoridades políticas de seus países desde então e depois da inteligência dos EUA concluir que o governante do país árabe foi realmente o mandante do assassinato.