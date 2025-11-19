Vila Nova busca empate contra o Volta Redonda na abertura da última rodada da Série B

Na última partida das equipes na temporada de 2025, Tigre busca igualdade no placar duas vezes no OBA

Dener e Lucas Ramires marcaram para a equipe do Rio de Janeiro, mas Emerson Urso e Gustavo Pajé asseguraram o empate para os anfitriões. O duelo também marcou a despedida de Ralf, que se despede do Tigre goiano após quatro temporadas.

Em jogo que marcou a abertura da 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Vila Nova e Volta Redonda empataram por 2 a 2 noite desta quarta-feira (19), em Goiânia. O Voltaço ficou duas vezes em vantagem no placar, mas o Tigre contou com o apoio da torcida para buscar a igualdade no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).

Com o resultado, o Vila Nova chega a 47 pontos e ocupa a 12ª posição, ainda podendo perder posições para América-MG e Operário-PR, que jogam no fim de semana. O Volta Redonda, por outro lado, encerra sua participação rebaixado à Série C, na penúltima colocação, com 36 pontos.

O jogo

Logo aos 11 minutos de jogo, o Volta Redonda aproveitou falha defensiva do Vila e abriu o placar: após escanteio, a bola ficou viva na área e Dener testou firme para marcar. O Tigre passou a controlar mais a posse, mas sem criar grandes oportunidades. O empate veio apenas aos 39, quando Emerson Urso aproveitou rebote do goleiro Avelino e deixou tudo igual. Na etapa final, o roteiro se repetiu. Aos 27 minutos, Lucas Ramires voltou a colocar o Voltaço em vantagem, novamente de cabeça após cobrança de escanteio. Porém, o Vila não desistiu e, aos 38, Gustavo Pajé acertou belo chute para decretar o 2 a 2 definitivo.

