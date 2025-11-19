Vila Nova busca empate contra o Volta Redonda na abertura da última rodada da Série B

Vila Nova busca empate contra o Volta Redonda na abertura da última rodada da Série BNa última partida das equipes na temporada de 2025, Tigre busca igualdade no placar duas vezes no OBA
Em jogo que marcou a abertura da 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Vila Nova e Volta Redonda empataram por 2 a 2 noite desta quarta-feira (19), em Goiânia. O Voltaço ficou duas vezes em vantagem no placar, mas o Tigre contou com o apoio da torcida para buscar a igualdade no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).
Dener e Lucas Ramires marcaram para a equipe do Rio de Janeiro, mas Emerson Urso e Gustavo Pajé asseguraram o empate para os anfitriões. O duelo também marcou a despedida de Ralf, que se despede do Tigre goiano após quatro temporadas.
Com o resultado, o Vila Nova chega a 47 pontos e ocupa a 12ª posição, ainda podendo perder posições para América-MG e Operário-PR, que jogam no fim de semana. O Volta Redonda, por outro lado, encerra sua participação rebaixado à Série C, na penúltima colocação, com 36 pontos.
O jogo
Logo aos 11 minutos de jogo, o Volta Redonda aproveitou falha defensiva do Vila e abriu o placar: após escanteio, a bola ficou viva na área e Dener testou firme para marcar. O Tigre passou a controlar mais a posse, mas sem criar grandes oportunidades. O empate veio apenas aos 39, quando Emerson Urso aproveitou rebote do goleiro Avelino e deixou tudo igual. Na etapa final, o roteiro se repetiu. Aos 27 minutos, Lucas Ramires voltou a colocar o Voltaço em vantagem, novamente de cabeça após cobrança de escanteio. Porém, o Vila não desistiu e, aos 38, Gustavo Pajé acertou belo chute para decretar o 2 a 2 definitivo.
