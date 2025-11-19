Veja os pendurados do Vasco para o jogo contra o Grêmio

Veja os pendurados do Vasco para o jogo contra o GrêmioO Cruz-Maltino conta com três jogadores com dois cartões amarelos. Paulo Henrique é desfalque por suspensão
O Vasco tem três jogadores pendurados para o jogo contra o Grêmio, nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 34ª rodada do Brasileirão. Dois costumam jogar com frequência, enquanto o outro não vem recebendo oportunidades, mas todos podem desfalcar o Cruz-Maltino contra o Bahia, no próximo domingo (23), na Arena Fonte Nova, caso levem cartão amarelo.
Dessa forma, Coutinho é quem causa maior preocupação. O camisa 10 é titular absoluto do técnico Fernando Diniz e referência técnica do Vasco. O meia levou o segundo cartão amarelo na derrota para o Juventude e jogará pela primeira vez pendurado.
Tchê Tchê também tem dois cartões amarelos, o último recebido na vitória sobre o Red Bull Bragantino. O volante foi reserva no último jogo, mas tem chances de ser titular contra o Grêmio. Paulinho fecha a lista de pendurados do Vasco para a partida. O volante recebeu o segundo cartão na oitava rodada e não joga desde o dia 14 de setembro.
