Veja apanhado de como foram os jogadores do Flamengo na Data Fifa

Rubro-Negro teve sete atletas convocados e todos foram a campo; Arrascaeta marca golaço pelo Uruguai
O Flamengo contou com uma legião de jogadores em campo nesta Data Fifa de novembro, encerrada na última terça-feira (18/11). Ao todo, aliás, eram sete atletas. E todos eles entraram em campo, com dois deles participando de gols de suas seleções.

Começando, é claro, pela Seleção Brasileira. Afinal, os dois representantes rubro-negros foram a campo sob o comando de Carlo Ancelotti. O lateral-esquerdo Alex Sandro, titular de Filipe Luís, começou jogando no primeiro amistoso brasileiro, em vitória por 2 a 0 sobre Senegal, tendo atuação sólida. Ele atuou praticamente os 90 minutos, saindo no começo dos acréscimos para a entrada de Fabrício Bruno. Já Danilo foi banco nos dois jogos, mas entrou no intervalo do segundo compromisso: empate em 1 a 1 com a Tunísia. Apesar de não comprometer, ele demonstrou falta de entrosamento com os jogadores do lado direito (atuou como lateral).

LEIA MAIS: Copa do Mundo tem 42 seleções classificadas; Confira a lista

Arrascaeta marca golaço, mas Uruguai dá vexame

Partindo para outras seleções sul-americanas, de Arrascaeta marcou um golaço na derrota do Uruguai por 5 a 1 para os Estados Unidos, na última terça. O craque não foi a campo no primeiro amistoso celeste, em empate por 0 a 0 com o México, no dia 15. Varela, por sua vez, atuou os 90 minutos no jogo em questão, mas sequer foi a campo na goleada contra os EUA. Já Viña só atuou contra os norte-americanos, sendo titular e saindo no intervalo.

Pelo Equador, Gonzalo Plata conseguiu destaque. Afinal, apesar de só entrar no intervalo no empate em 0 a 0 com o Canadá, no dia 13, foi titular e teve participação preponderante na vitória por 2 a 0 sobre a Nova Zelândia, na terça. Ele deu duas assistências, atuando os 90 minutos.

Por fim, Carrascal foi reserva nas duas vitórias da Colômbia; sobre Nova Zelândia (2 a 1) e Austrália (3 a 0). Ele foi a campo nas duas oportunidades, entrando por 25 minutos contra neozelandeses e outros nove diante dos australianos.

Dessa forma, o Flamengo ainda estuda o quanto poderá utilizar cada jogador no duelo desta quarta-feira (19/11) contra o Fluminense. A comissão técnica, em conjunto com o departamento médico, definirá a minutagem, a depender de cada caso.

Resumo jogadores do Flamengo na Data Fifa

  • Alex Sandro (Brasil) – Um jogo como titular (90 minutos)
  • Danilo (Brasil) – Um jogo como reserva (45 minutos)
  • de Arrascaeta (Uruguai) – Um jogo como titular (67 minutos) e um gol
  • Viña (Uruguai) – Um jogo como titular (45 minutos)
  • Varela (Uruguai) – Um jogo como titular (90 minutos)
  • Gonzalo Plata (Equador) – Um jogo como titular e um como reserva (135 minutos) e duas assistências
  • Carrascal (Colômbia) – Dois jogos como reserva (34 minutos)

