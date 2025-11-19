Veja apanhado de como foram os jogadores do Flamengo na Data Fifa

Rubro-Negro teve sete atletas convocados e todos foram a campo; Arrascaeta marca golaço pelo Uruguai / Crédito: Jogada 10

O Flamengo contou com uma legião de jogadores em campo nesta Data Fifa de novembro, encerrada na última terça-feira (18/11). Ao todo, aliás, eram sete atletas. E todos eles entraram em campo, com dois deles participando de gols de suas seleções. Começando, é claro, pela Seleção Brasileira. Afinal, os dois representantes rubro-negros foram a campo sob o comando de Carlo Ancelotti. O lateral-esquerdo Alex Sandro, titular de Filipe Luís, começou jogando no primeiro amistoso brasileiro, em vitória por 2 a 0 sobre Senegal, tendo atuação sólida. Ele atuou praticamente os 90 minutos, saindo no começo dos acréscimos para a entrada de Fabrício Bruno. Já Danilo foi banco nos dois jogos, mas entrou no intervalo do segundo compromisso: empate em 1 a 1 com a Tunísia. Apesar de não comprometer, ele demonstrou falta de entrosamento com os jogadores do lado direito (atuou como lateral).

LEIA MAIS: Copa do Mundo tem 42 seleções classificadas; Confira a lista Arrascaeta marca golaço, mas Uruguai dá vexame Partindo para outras seleções sul-americanas, de Arrascaeta marcou um golaço na derrota do Uruguai por 5 a 1 para os Estados Unidos, na última terça. O craque não foi a campo no primeiro amistoso celeste, em empate por 0 a 0 com o México, no dia 15. Varela, por sua vez, atuou os 90 minutos no jogo em questão, mas sequer foi a campo na goleada contra os EUA. Já Viña só atuou contra os norte-americanos, sendo titular e saindo no intervalo. Pelo Equador, Gonzalo Plata conseguiu destaque. Afinal, apesar de só entrar no intervalo no empate em 0 a 0 com o Canadá, no dia 13, foi titular e teve participação preponderante na vitória por 2 a 0 sobre a Nova Zelândia, na terça. Ele deu duas assistências, atuando os 90 minutos. Por fim, Carrascal foi reserva nas duas vitórias da Colômbia; sobre Nova Zelândia (2 a 1) e Austrália (3 a 0). Ele foi a campo nas duas oportunidades, entrando por 25 minutos contra neozelandeses e outros nove diante dos australianos.