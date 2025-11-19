Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco encara o Grêmio em busca do primeiro ponto na Arena

Cruz-Maltino sempre perdeu para o Imortal jogando no estádio inaugurado em dezembro de 2012. Última vitória no Sul tem quase 20 anos
Próximo de mais um confronto entre Grêmio e Vasco, o grande fantasma que ronda os vascaínos é algo tão doloroso quanto antigo. O Vasco jamais pontuou na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Esse tabu — que resiste há mais de dez anos — ganha ainda mais peso diante do jogo desta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde a inauguração da Arena do Grêmio, em dezembro de 2012, o Vasco nunca conseguiu arrancar sequer um empate do Grêmio no estádio. Foram oito partidas no local, todas com vitórias do time gaúcho.

LEIA MAIS: Rayan, do Vasco, recebe proposta do Barcelona

 

O tabu do Vasco vai muito além da Arena do Grêmio, já que o Cruz-Maltino não vence o adversário como visitante tem quase duas décadas. No ano passado por exemplo, o Imortal saiu vencedor do confronto na Arena Condá, em Chapecó (SC). A última vitória do Cruz-Maltino aconteceu em 7 de maio de 2006, no antigo Estádio Olímpico. Comandado por Renato Gaúcho, o time vascaíno virou para cima do Imortal com gols de Éder e Alberoni.

Desde então, em 14 confrontos do Vasco contra o Grêmio fora de casa, foram 12 derrotas e apenas dois empates. Os dois pontos foram conquistados antes da construção da Arena do Grêmio. Portanto, um tabu se coloca mais uma vez à frente do Cruz-Maltino, que tem se notabilizado por encerrar incômodas escritas desde a chegada de Fernando Diniz.

Histórico positivo contra “maldições”

Sob o comando de Fernando Diniz, o Vasco encerrou uma escrita de 13 jogos sem vencer no Maracanã, ao bater o Fluminense neste Brasileirão. Na mesma partida, o Cruz-Maltino também quebrou um incômodo tabu contra o próprio Tricolor, já que não vencia o rival no estádio desde 2019.

Há também a vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, no Morumbis. O resultado quebrou um jejum de quase oito anos sem triunfos fora de casa contra rivais paulistas. O último tinha sido em 2017, sobre o Santos, na Vila Belmiro.

Na goleada por 6 a 0 sobre o Santos, o Vasco atingiu uma marca raríssima: fez seis gols em uma partida de Campeonato Brasileiro pela primeira vez desde 2008 — e venceu por diferença de seis gols pela primeira vez desde 2001.

Essas quebras de escritas — embora não retirem o peso do tabu na Arena — mostram uma equipe mais audaciosa e confiante, disposta a desafiar marcas negativas. Se o Vasco conseguir somar pela primeira vez em Porto Alegre, o simbolismo será ainda maior: não apenas encerrar um ciclo negativo, mas consolidar Fernando Diniz como um exterminador de tabus.

