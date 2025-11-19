Turquia denuncia furto de relógio de luxo e joias após jogo na Espanha

Itens avaliados em mais de R$ 2 milhões desaparecem em La Cartuja, mas polícia age rápido, recupera tudo e prende um suspeito

A seleção da Turquia registrou uma queixa após perceber o desaparecimento de um relógio de luxo e dois anéis no vestiário do estádio La Cartuja, em Sevilha. De acordo com informações do jornal ‘Marca’, a polícia espanhola recuperou os itens e já prendeu pelo menos um suspeito.

O sumiço aconteceu durante o duelo contra a Espanha, válido pela última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que terminou empatado em 2 a 2. Dessa maneira, só depois da partida os turcos notaram que um relógio avaliado em cerca de 200 mil euros (R$ 1,3 milhões) e dois anéis, cada um estimado em mais de 60 mil euros (R$ 400 mil), não estavam mais no local.

Segundo o ‘Marca’, a polícia chegou a tratar o caso como simples esquecimento de objetos no vestiário. Mas, ao descobrir o valor das peças, o episódio passou a ser investigado como furto qualificado.

A ação foi rápida. Relógio e joias foram encontrados e devolvidos aos donos. Pelo menos uma pessoa acabou sendo detida, mas a polícia não descarta a participação de outras.

Agora, os investigadores trabalham para entender exatamente como o crime aconteceu. Além disso, se o suspeito faz parte da equipe do estádio ou conseguiu entrar ilegalmente na área restrita dos vestiários.