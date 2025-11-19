Titular do Atlético sai lesionado na Data Fifa e preocupa para final da Sul-Americana

Titular do Atlético sai lesionado na Data Fifa e preocupa para final da Sul-AmericanaJogador saiu ainda no primeiro tempo e se junta à delegação do Galo em Assunção, onde será reavaliado pelo departamento médico
O técnico Jorge Sampaoli ganhou uma preocupação no Atlético para a decisão da Sul-Americana neste sábado (22) contra o Lanús, às 17h (de Brasília), em Assunção, no Paraguai. Afinal, o volante Alan Franco saiu machucado ainda no primeiro tempo do amistoso entre Equador e Nova Zelândia, na noite da última terça-feira (18).
O Equador venceu por 2 a 0 a partida, realizada nos Estados Unidos. Aliás, o jogador do Galo sentiu um incômodo na perna direita aos 35 minutos do primeiro tempo e deixou o campo.
Na última quinta, Alan Franco participou do empate com o Canadá, sendo titular mais uma vez da seleção do Equador. Assim, com o problema físico, ele se juntará à delegação em Assunção, quando passará por avaliação junto ao departamento médico.
Outros convocados durante a Data Fifa, Iván Roman e Junior Alonso, que estavam com as seleções do Chile e Paraguai, respectivamente, também se juntarão aos companheiros nesta quarta-feira. Caso Alan Franco seja vetado, Fausto Vera, Igor Vinícius e Gabriel Menino brigam por um lugar no time titular.
A delegação do Atlético deixa Belo Horizonte nesta quarta-feira rumo à capital do Paraguai. Jorge Sampaoli promoverá dois treinos em Assunção antes da decisão da Sul-Americana. Caso conquiste o título, garante um lugar na próxima Libertadores e na decisão da Recopa, disputada em 2026.