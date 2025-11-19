Titular do Atlético sai lesionado na Data Fifa e preocupa para final da Sul-Americana

Jogador saiu ainda no primeiro tempo e se junta à delegação do Galo em Assunção, onde será reavaliado pelo departamento médico / Crédito: Jogada 10

O técnico Jorge Sampaoli ganhou uma preocupação no Atlético para a decisão da Sul-Americana neste sábado (22) contra o Lanús, às 17h (de Brasília), em Assunção, no Paraguai. Afinal, o volante Alan Franco saiu machucado ainda no primeiro tempo do amistoso entre Equador e Nova Zelândia, na noite da última terça-feira (18). O Equador venceu por 2 a 0 a partida, realizada nos Estados Unidos. Aliás, o jogador do Galo sentiu um incômodo na perna direita aos 35 minutos do primeiro tempo e deixou o campo.