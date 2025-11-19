Suriname perde na Guatemala, mas avança à repescagem intercontinental da Copa

Seleção entrou como líder do Grupo C da Concacaf e foi derrotada, mas fez um gol no fim que definiu o 3 a 1. Assim, ainda sonha com o Mundial

O Suriname entrou como líder do Grupo A das Eliminatórias da Concacaf nesta última rodada da fase final. Mas precisava vencer para não depender de um tropeço do Panamá diante da fraca seleção de El Salvador. Isso ocorria porque Suriname e Panamá entraram na rodada com 9 pontos, com os surinameses na frente pelo saldo (5 a 3). Contudo, se o Panamá encarava um rival fraco e confirmou o favoritismo com vitória por 3 a 0, os surinameses jogavam fora contra um rival mais forte, a Guatemala, no Estádio Manuel Carrera, o El Trébol. E não se saiu bem. Perdeu por 3 a 1, e poderia ser um placar ainda mais dilatado, já que a Guatemala mostrou um futebol muito superior e, além dos gols, perdeu pelo menos sete grandes chances. Os gols foram no segundo tempo: Darwin Lom, Escobar e Óscar Sánchez. Com Suriname descontando nos acréscimos, com um gol contra de Samayoa que valeu muito.

Assim, o Suriname terminou em segundo lugar, com nove pontos, vendo o Panamá chegar a 12. Guatemala, com 8 pontos, e El Salvador, com 3, completaram o grupo. Contudo, de um jeito dramático, conseguiu pelo menos uma vaga na repescagem, como um dos dois melhores segundos lugares. Isso porque, ao diminuir o placar nos acréscimos, terminou com um gol a mais no saldo do que Honduras, segunda colocada do Grupo C.

Concacaf na Copa-2026

Assim, é o Panamá que se junta a Curaçao (vencedor do Grupo B) e Haiti (vencedor do Grupo C) como representantes da Concacaf na Copa com vagas diretas. Vale lembrar que esta confederação tem outras três seleções pré-classificadas por serem as sedes da próxima Copa: Canadá, Estados Unidos e México. Suriname e Jamaica ainda lutam por um lugar no Mundial.

Repescagem Intercontinental

O regulamento da Fifa determina que os melhores segundos colocados dos três grupos da fase final da Concacaf avançam à repescagem intercontinental. No caso, Jamaica e Suriname, com Honduras — o pior segundo colocado — eliminado. Além de surinameses e jamaicanos, as outras quatro seleções nessa repescagem mundial são: República do Congo (venceu a repescagem africana), Iraque (venceu a segunda repescagem asiática), Bolívia (7ª colocada da Conmebol) e Nova Caledônia (vice-campeã da Oceania). Pelo regulamento, os dois melhores ranqueados pela FIFA no ranking que será divulgado nesta quarta-feira folgam na primeira rodada e jogarão a vaga à Copa contra os vencedores da rodada inicial. Caso o ranking não sofra alterações, Iraque e Congo são as seleções que folgam na abertura e jogarão apenas a partida decisiva pelas duas vagas.

Guatemala deita e rola

Eliminada, mas jogando em casa, a Guatemala começou buscando a vitória e teve o primeiro bom ataque em uma cabeçada de Darwin Lom, para grande defesa de Hagen. Mas o Suriname assustou em chute de Margaret e em um tiro de Franco de fora da área. Ainda assim, a Guatemala era superior e esteve sempre próxima de abrir o placar, como no chute de Franco aos 35, que passou raspando. O Suriname, nitidamente tenso, não conseguia impor o seu jogo. Então levou o gol por causa de bolas defendidas pelo goleiro Hagen e pela má pontaria dos atacantes guatemaltecos, que lamentaram quatro chances claras antes do fim da etapa. Assim, as seleções foram para o intervalo com o placar em branco.