Suárez abre o jogo sobre passado e revela planos de voltar a Barcelona

Atacante relembra auge no Liverpool, evolução tática no Barça e admite que família já decidiu retornar à cidade após aposentadoria / Crédito: Jogada 10

Luis Suárez, um dos maiores atacantes da história recente do Barcelona, marcou 198 gols em seis temporadas pelo clube e hoje defende o Inter Miami. Em entrevista ao jornal espanhol 'Sport', o uruguaio relembrou sua passagem pelo Barça e contou como ainda mantém uma forte ligação com o time.

Suárez disse que continua acompanhando tudo o que acontece no clube, agora comandado por Hansi Flick, e que seus filhos também seguem torcendo pelos catalães. “Você não deixa de admirar nem de ter carinho por um clube que marcou sua vida. Ainda falo com muita gente de lá”, comentou. Mesmo após jogar por Atlético de Madrid, Nacional e Grêmio desde sua saída em 2020, o futuro fora dos gramados já está definido: ele pretende voltar a morar em Barcelona. “Ainda temos casa lá. Nosso plano é retornar porque a cidade significa muito para nós. É uma decisão tomada. Sempre nos sentimos em casa”, afirmou.

Durante a conversa, Suárez revisitou seus melhores momentos na carreira e revelou que seu auge veio antes mesmo de vestir a camisa do Barça. “O Suárez do Liverpool de 2013 e 2014, quando tudo dava certo, foi especial. São fases em que você aproveita tudo. O que eu fazia no Barça era completamente diferente por causa das funções e do espaço de jogo”, explicou. Suárez destaca evolução no Barcelona “No Barcelona, aprendi a jogar em espaços reduzidos, tocar de primeira, algo que não fazia na Inglaterra. Já no Liverpool, eu tinha 40 metros para correr, driblar, brigar pela bola. No Uruguai também era assim. Essa adaptação me fez crescer muito. De 2014 a 2017, tive meus melhores anos no Barça”, avaliou.