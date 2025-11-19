STJD suspende árbitro e VAR de São Paulo x Palmeiras por 40 dias

STJD suspende árbitro e VAR de São Paulo x Palmeiras por 40 diasRamon Abatti Abel e Ilbert Estevam foram suspensos por causa de decisões consideradas equivocadas no clássico no Morumbis, pelo Brasileirão
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu por 40 dias o árbitro Ramon Abatti Abel e o responsável pelo VAR, Ilbert Estevam, devido à atuação no clássico São Paulo x Palmeiras, disputado no início de outubro. A punição acabou sendo definida nesta quarta-feira (19), após julgamento que analisou falhas em jogadas consideradas determinantes para o andamento da partida.
Ambos foram denunciados com base no Artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de “deixar de observar as regras da modalidade”. A pena máxima poderia chegar a 120 dias, mas o tribunal optou por um gancho menor. A defesa dos árbitros ainda pode recorrer.
O STJD avaliou dois momentos cruciais no jogo entre São Paulo e Palmeiras. O primeiro, um pênalti não assinalado de Allan sobre Tapia. Depois, uma possível expulsão de Andreas Pereira por falta em Marcos Antônio. Nas duas situações, o placar ainda marcava 2 a 0 para o São Paulo, que entende que as decisões interferiram diretamente no rumo da partida. O Palmeiras acabou reagindo e venceu por 3 a 2.
Aliás, a insatisfação da diretoria tricolor, registrada na súmula, também gerou denúncia. Os dirigentes Rui Costa e Carlos Belmonte também acabaram sendo citados por xingarem Ramon Abatti Abel após o apito final. O clube, porém, conseguiu converter a possível suspensão em apenas uma advertência, com base no Artigo 258 do CBJD, que pune condutas antidesportivas de menor gravidade.
Com a decisão, tanto o árbitro quanto o responsável pelo VAR ficam impedidos de atuar até o fim do período de suspensão, enquanto o caso ainda pode passar por novas instâncias se houver recurso.
