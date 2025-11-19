STJD suspende árbitro e VAR de São Paulo x Palmeiras por 40 dias

Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam foram suspensos por causa de decisões consideradas equivocadas no clássico no Morumbis, pelo Brasileirão

Ambos foram denunciados com base no Artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de “deixar de observar as regras da modalidade”. A pena máxima poderia chegar a 120 dias, mas o tribunal optou por um gancho menor. A defesa dos árbitros ainda pode recorrer.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu por 40 dias o árbitro Ramon Abatti Abel e o responsável pelo VAR, Ilbert Estevam, devido à atuação no clássico São Paulo x Palmeiras, disputado no início de outubro. A punição acabou sendo definida nesta quarta-feira (19), após julgamento que analisou falhas em jogadas consideradas determinantes para o andamento da partida.

O STJD avaliou dois momentos cruciais no jogo entre São Paulo e Palmeiras. O primeiro, um pênalti não assinalado de Allan sobre Tapia. Depois, uma possível expulsão de Andreas Pereira por falta em Marcos Antônio. Nas duas situações, o placar ainda marcava 2 a 0 para o São Paulo, que entende que as decisões interferiram diretamente no rumo da partida. O Palmeiras acabou reagindo e venceu por 3 a 2.

Aliás, a insatisfação da diretoria tricolor, registrada na súmula, também gerou denúncia. Os dirigentes Rui Costa e Carlos Belmonte também acabaram sendo citados por xingarem Ramon Abatti Abel após o apito final. O clube, porém, conseguiu converter a possível suspensão em apenas uma advertência, com base no Artigo 258 do CBJD, que pune condutas antidesportivas de menor gravidade.

Com a decisão, tanto o árbitro quanto o responsável pelo VAR ficam impedidos de atuar até o fim do período de suspensão, enquanto o caso ainda pode passar por novas instâncias se houver recurso.

