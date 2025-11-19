Sem perder desde 2023, Espanha iguala recorde de 31 jogos de invencibilidade da Itália

Fúria fica no empate por 2 a 2 com a Turquia, garante vaga na próxima Copa do Mundo e aumenta série invicta em jogos oficiais

Com isso, os comandados do técnico De la Fuente estão sem perder há 31 jogos, sendo que o último revés ocorreu em março de 2023, para a Escócia. O período de invencibilidade dos italianos com Mancini foi entre 2018 e 2021.

A Espanha ficou no empate por 2 a 2 com a Turquia, pela última rodada das Eliminatórias da Europa. Nesse sentido, a Fúria garantiu a vaga em mais uma edição da Copa do Mundo e manteve a sequência de 31 jogos sem saber o que é derrota em jogos “não-amistosos”. Ela, então, igualou o recorde mundial da Itália de Roberto Mancini.

Desde o revés para os escoceses, a Espanha venceu a Eurocopa de 2024 e chegou à final da Liga das Nações deste ano contra Portugal. A seleção de Cristiano Ronaldo ficou com a taça nos pênaltis, depois do empate por 2 a 2 no tempo normal.

Antes do duelo com os turcos, os espanhóis estavam com 100% de aproveitamento e ainda não tinham levado gols nas Eliminatórias da Europa. Agora, a próxima partida em competições oficiais será no duelo contra a Argentina, pela Finalíssima, poucos meses antes da Copa do Mundo.

Por fim, a La Roja encerrou sua participação com 16 pontos no Grupo E, três à frente da própria Turquia, que disputará a repescagem. Geórgia e Bulgária ficaram com apenas três pontos, sem qualquer chance de disputar o próximo Mundial.