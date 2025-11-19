Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sem perder desde 2023, Espanha iguala recorde de 31 jogos de invencibilidade da Itália

Fúria fica no empate por 2 a 2 com a Turquia, garante vaga na próxima Copa do Mundo e aumenta série invicta em jogos oficiais
A Espanha ficou no empate por 2 a 2 com a Turquia, pela última rodada das Eliminatórias da Europa. Nesse sentido, a Fúria garantiu a vaga em mais uma edição da Copa do Mundo e manteve a sequência de 31 jogos sem saber o que é derrota em jogos “não-amistosos”. Ela, então, igualou o recorde mundial da Itália de Roberto Mancini.

Com isso, os comandados do técnico De la Fuente estão sem perder há 31 jogos, sendo que o último revés ocorreu em março de 2023, para a Escócia. O período de invencibilidade dos italianos com Mancini foi entre 2018 e 2021.

Desde o revés para os escoceses, a Espanha venceu a Eurocopa de 2024 e chegou à final da Liga das Nações deste ano contra Portugal. A seleção de Cristiano Ronaldo ficou com a taça nos pênaltis, depois do empate por 2 a 2 no tempo normal.

Antes do duelo com os turcos, os espanhóis estavam com 100% de aproveitamento e ainda não tinham levado gols nas Eliminatórias da Europa. Agora, a próxima partida em competições oficiais será no duelo contra a Argentina, pela Finalíssima, poucos meses antes da Copa do Mundo.

Por fim, a La Roja encerrou sua participação com 16 pontos no Grupo E, três à frente da própria Turquia, que disputará a repescagem. Geórgia e Bulgária ficaram com apenas três pontos, sem qualquer chance de disputar o próximo Mundial.

