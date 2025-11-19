Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo inicia maratona final do Brasileirão em busca de vaga na Libertadores

Tricolor encara cinco jogos em 18 dias com clássico, duelos direitos e embates longe do Morumbis nesta reta final de competição
O São Paulo entra, nesta semana, na parte decisiva do Campeonato Brasileiro. A equipe de Hernán Crespo, atualmente em nono lugar com 45 pontos, inicia a disputa das cinco rodadas finais ainda mirando a classificação para a próxima edição da Libertadores.

A distância para o G-5, zona de acesso direto à fase de grupos, é de oito pontos, diferença hoje existente para o Bahia. Logo abaixo aparecem Botafogo e Fluminense, sexto e sétimo colocados, com 52 e 51 pontos, respectivamente, que figuram nas vagas destinadas à fase preliminar da competição continental.

A configuração dessa zona, porém, pode se alterar. Isso porque Cruzeiro, terceiro colocado, e Fluminense seguem vivos nas semifinais da Copa do Brasil, cujas partidas serão disputadas apenas após o fim do Brasileirão. Caso um dos classificados à Libertadores pelo campeonato seja campeão do torneio nacional, a lista pode se estender.

Sequência intensa: cinco jogos em 18 dias

Para manter vivo o sonho de retornar à Libertadores, o São Paulo terá um calendário apertado. Serão cinco compromissos em 18 dias, uma partida a cada 3,6 dias. Começando por um clássico de peso: o duelo desta quinta-feira (20/11) diante do Corinthians, na Neo Química Arena.

Depois do Majestoso, o Tricolor encara dois desafios como visitante, viajando ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense e, posteriormente, a Salvador para medir forças com o Vitória. Já os compromissos como mandante serão contra Juventude, já confirmado na Vila Belmiro e Internacional, este ainda sem data e local definidos pela CBF.

Com os 45 pontos somados até aqui, o Tricolor pode chegar a 60 se vencer todas as partidas restantes. Um desempenho assim faria o time superar a campanha de 2024. Naquela época, fechou a competição com 59 pontos e garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2025.

Os últimos compromissos do São Paulo no Brasileirão

20/11 – Corinthians x São Paulo, Neo Química Arena
23/11 – São Paulo x Juventude, Vila Belmiro
27/11 – Fluminense x São Paulo, Maracanã
3/12 (data provável) – São Paulo x Internacional, local a definir
07/12 (data provável) – Vitória x São Paulo, Barradão

