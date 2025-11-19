São Paulo inicia maratona final do Brasileirão em busca de vaga na Libertadores

Tricolor encara cinco jogos em 18 dias com clássico, duelos direitos e embates longe do Morumbis nesta reta final de competição

A distância para o G-5, zona de acesso direto à fase de grupos, é de oito pontos, diferença hoje existente para o Bahia. Logo abaixo aparecem Botafogo e Fluminense, sexto e sétimo colocados, com 52 e 51 pontos, respectivamente, que figuram nas vagas destinadas à fase preliminar da competição continental.

O São Paulo entra, nesta semana, na parte decisiva do Campeonato Brasileiro. A equipe de Hernán Crespo, atualmente em nono lugar com 45 pontos, inicia a disputa das cinco rodadas finais ainda mirando a classificação para a próxima edição da Libertadores.

A configuração dessa zona, porém, pode se alterar. Isso porque Cruzeiro, terceiro colocado, e Fluminense seguem vivos nas semifinais da Copa do Brasil, cujas partidas serão disputadas apenas após o fim do Brasileirão. Caso um dos classificados à Libertadores pelo campeonato seja campeão do torneio nacional, a lista pode se estender.

Sequência intensa: cinco jogos em 18 dias

Para manter vivo o sonho de retornar à Libertadores, o São Paulo terá um calendário apertado. Serão cinco compromissos em 18 dias, uma partida a cada 3,6 dias. Começando por um clássico de peso: o duelo desta quinta-feira (20/11) diante do Corinthians, na Neo Química Arena.

Depois do Majestoso, o Tricolor encara dois desafios como visitante, viajando ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense e, posteriormente, a Salvador para medir forças com o Vitória. Já os compromissos como mandante serão contra Juventude, já confirmado na Vila Belmiro e Internacional, este ainda sem data e local definidos pela CBF.

Com os 45 pontos somados até aqui, o Tricolor pode chegar a 60 se vencer todas as partidas restantes. Um desempenho assim faria o time superar a campanha de 2024. Naquela época, fechou a competição com 59 pontos e garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2025.