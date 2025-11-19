São Paulo faz último clássico do ano e busca reação contra rivais em 2025

Até agora, o desempenho tricolor diante dos principais adversários tem sido abaixo do ideal. Afinal, em nove clássicos disputados, o São Paulo soma três vitórias, um empate e cinco derrotas, com aproveitamento de apenas 37%. Um triunfo fora de casa elevaria esse índice para 43,3%, reduzindo o impacto da campanha irregular contra os rivais.

O São Paulo se prepara para encerrar sua participação em clássicos na temporada 2025. Nesta quinta-feira (20/11), às 19h30, na Neo Química Arena, o time comandado por Hernán Crespo enfrenta o Corinthians no Majestoso que fecha a série de duelos contra os rivais no ano.

O retrospecto de 2025 contrasta com a temporada anterior. Afinal, o clube realizou oito clássicos e encerrou 2024 com 41,6% de aproveitamento, com duas vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Apesar de ter levado a melhor sobre o Corinthians nos dois encontros realizados no Morumbis este ano, o São Paulo viu seus números despencarem nos duelos com Santos e Palmeiras. Contra o Verdão, aliás, o jejum já dura desde 2023, e os confrontos de 2025 ficaram marcados por polêmicas de arbitragem.

Neste ano contra o Alviverde, houve a derrota por 1 a 0 na semifinal do Campeonato Paulista onde um pênalti inexistente em Vitor Roque acabou sendo marcado. Além disso, soma-se o revés por 3 a 2 no Brasileirão, onde a arbitragem de Ramon Abatti Abel foi muito criticada pelo Tricolor.

Na Neo Química Arena, o Tricolor tenta transformar a boa fase recente nos Majestosos da temporada em combustível para corrigir o saldo negativo no ano. Além disso, a equipe busca seguir firme em busca de uma vaga na próxima edição da Libertadores.