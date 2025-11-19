São Paulo: Crespo ganha mais um desfalque para encarar o Corinthians

Técnico não terá 12 jogadores para o Majestoso da próxima quinta-feira. Trio de convocados chega ao Brasil e será avaliado

O meia teve uma crise de bronquite nesta quarta-feira (19) e precisou ir a um hospital. Em seguida, foi medicado e liberado. No entanto, não enfrenta o Corinthians.

Hernán Crespo finalizou a preparação do São Paulo para o clássico diante do Corinthians, que ocorrerá na próxima quinta-feira (20), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O treinador ganhou mais um desfalque para o Majestoso: Rodriguinho.

O excesso de baixas fez o técnico convocar quatro jovens das categorias de base, que enfrentariam o Fortaleza pela Copa do Brasil Sub-20. Dessa maneira, Nicolas, Lucca, Paulinho e Pedro Ferreira serão relacionados para o jogo do time principal e ficarão como suplentes.

Rodriguinho se soma a outros 11 jogadores entregues ao departamento médico do São Paulo: São eles: Lucas Moura, Oscar, Marcos Antônio, Enzo Díaz, Arboleda, Luan, Wendell , Dinenno, Calleri, Ryan Francisco e André Silva, todos no departamento médico.

Na última atividade antes do Majestoso, Crespo ainda contou com as ausências de Ferraresi, Bobadilla e Tapia, que defenderam Venezuela, Paraguai e Chile, respectivamente, durante a Data Fifa. A previsão é que eles cheguem ao Brasil ainda nesta quarta-feira. Se estiverem bem fisicamente, poderão jogar na Neo Química Arena.

O atacante Calleri participou mais uma vez do treino com bola junto dos companheiros. Operado no joelho em abril, o argentino segue em transição física e com menos restrições. No entanto, deve voltar a atuar pelo São Paulo somente no ano que vem.