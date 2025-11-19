São Paulo consegue liberação e enfrentará o Internacional no Morumbis

São Paulo consegue liberação e enfrentará o Internacional no MorumbisCBF confirma mudança de local após clube garantir desmontagem da estrutura de shows a tempo para o jogo da 37ª rodada
O São Paulo conseguiu uma vitória importante nos bastidores para o seu torcedor são-paulino. A CBF, afinal, confirmou nesta quarta-feira (19/11) a mudança do local da partida contra o Internacional, válida pela 37ª rodada do Brasileirão. O duelo, que inicialmente ocorreria na Vila Belmiro, em Santos, agora será no Morumbis. A entidade máxima do futebol brasileiro acatou o pedido da diretoria tricolor, que conseguiu reverter a logística. O jogo, portanto, permanece agendado para o dia 3 de dezembro, às 20h.
A escolha original pela Vila Belmiro aconteceu por causa da intensa agenda de eventos no estádio do São Paulo. O Morumbis, recentemente, recebeu shows de grandes artistas como Linkin Park e Dua Lipa. Além disso, o local ainda será palco para a banda Oasis neste fim de semana. Diante desse cenário, a diretoria temia não ter o gramado e as arquibancadas prontos a tempo. No entanto, o clube reavaliou o cronograma com a produtora dos eventos.
Após novos estudos, o São Paulo concluiu que haverá tempo hábil para desmontar toda a estrutura dos shows antes da partida contra o Colorado. Com essa garantia em mãos, o clube solicitou a alteração à CBF, que prontamente atendeu. Dessa maneira, o Tricolor ganha um reforço de peso para a reta final: o apoio massivo de sua torcida em sua própria casa, evitando o desgaste de uma viagem para o litoral.
Retorno do São Paulo ao Morumbis é crucial
O retorno ao Morumbis é visto como um trunfo crucial. Antes desse confronto, o São Paulo ainda terá uma sequência pesada. O time enfrenta o Corinthians nesta quinta (20/11), fora de casa, recebe o Juventude no domingo (23/11) e viaja para pegar o Fluminense na próxima quinta (27/11).
O Internacional, por sua vez, também vive uma maratona, com jogos contra Ceará, Santos e Vasco antes de desembarcar em São Paulo. O duelo na penúltima rodada, portanto, promete ser decisivo para as pretensões de ambas as equipes na tabela de classificação.