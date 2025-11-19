São Paulo consegue liberação e enfrentará o Internacional no Morumbis

CBF confirma mudança de local após clube garantir desmontagem da estrutura de shows a tempo para o jogo da 37ª rodada / Crédito: Jogada 10

O São Paulo conseguiu uma vitória importante nos bastidores para o seu torcedor são-paulino. A CBF, afinal, confirmou nesta quarta-feira (19/11) a mudança do local da partida contra o Internacional, válida pela 37ª rodada do Brasileirão. O duelo, que inicialmente ocorreria na Vila Belmiro, em Santos, agora será no Morumbis. A entidade máxima do futebol brasileiro acatou o pedido da diretoria tricolor, que conseguiu reverter a logística. O jogo, portanto, permanece agendado para o dia 3 de dezembro, às 20h. A escolha original pela Vila Belmiro aconteceu por causa da intensa agenda de eventos no estádio do São Paulo. O Morumbis, recentemente, recebeu shows de grandes artistas como Linkin Park e Dua Lipa. Além disso, o local ainda será palco para a banda Oasis neste fim de semana. Diante desse cenário, a diretoria temia não ter o gramado e as arquibancadas prontos a tempo. No entanto, o clube reavaliou o cronograma com a produtora dos eventos.