Santos x Mirassol, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Peixe tenta se afastar ainda mais da zona de rebaixamento, enquanto o Leão do Interior tenta se garantir na próxima edição da Libertadores

Nesta quarta-feira (19/11), Em situações distintas na tabela, Santos e Mirassol se enfrentam, às 21h30, na Vila Belmiro, pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe conseguiu deixar a zona de rebaixamento após bater o Palmeiras, mas ainda vê o fantasma do Z4 próximo e assustando. Por outro lado, o Leão do Interior segue sendo a grande surpresa da competição e está na quarta colocação e muito perto de garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores.

A Voz do Esporte não dorme no ponto e inicia a transmissão, ao vivo, às 20h. Diego Mazur narra o embate, com o auxílio luxuoso do comentarista Cleiton Santos e do repórter Pedro Rigoni.