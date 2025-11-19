Santos nunca perdeu para o Mirassol, jogando na Vila Belmiro

Peixe tenta manter escrita contra o Leão caipira nesta quarta-feira e aumentar a distância da zona de rebaixamento do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Com uma reta final de campeonato marcada por pressão e pouco espaço para erros, o Santos encara o Mirassol nesta quarta-feira (19/11), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Brasileirão. Depois de deixar a zona de rebaixamento na última rodada, o Peixe chega ao confronto com a missão de consolidar sua reação e permanecer fora do Z4. O time de Carille ocupa atualmente a 16ª posição, com 36 pontos, e sabe que uma nova vitória é vital para se afastar da degola. Além da necessidade esportiva, o duelo traz consigo um dado histórico que alimenta a confiança santista. Afinal, o Santos jamais perdeu para o Mirassol jogando na Vila Belmiro.

No total, as equipes se enfrentaram oito vezes na Vila, e o retrospecto é amplamente favorável ao Santos. São sete vitórias e apenas um empate, aproveitamento de 91,6%. Ao longo desses encontros, o Peixe marcou 16 gols e sofreu oito. A maioria dos confrontos ocorreu pelo Campeonato Paulista. A única partida fora desse contexto aconteceu em 2024, quando o duelo rendeu vitória santista na Série B. Além disso, seis dos sete triunfos alvinegros foram por apenas um gol de diferença. A exceção é o 3 a 1 aplicado no Estadual de 2020. O encontro mais recente também foi positivo para o Santos: triunfo por 2 a 1 na estreia do Paulistão, com dois gols do atacante Guilherme. Santos pressionado em novo encontro com o Mirassol Os três pontos representam caminhos distintos para os clubes. Para o Santos, vencer significa ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento. Caso derrote o Mirassol e o Vitória tropece diante do Palmeiras, o Alvinegro pode abrir margem importante em relação ao Z4 a poucas rodadas do fim.