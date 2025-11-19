Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rodrigo Capita elogia formato da Kings League e descarta concorrência com o futsal

Rodrigo Capita elogia formato da Kings League e descarta concorrência com o futsal

Ídolo do Magnus vê modalidades como complementares, destaca papel da mídia e revela que já recebeu convites para jogar liga
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um dos maiores jogadores da história do futsal brasileiro, Rodrigo Capita observa com naturalidade o recente fluxo de atletas migrando para clubes da Kings League, formato criado por Gerard Piqué que mistura futebol, entretenimento e forte presença digital. Em entrevista ao Zero Hora, o capitão do Magnus, multicampeão e referência da modalidade, analisou o fenômeno e afirmou que não considera a liga uma ameaça ao futsal tradicional.

Segundo o veterano, apesar de a nova competição atrair atenção pela proposta mais “espetacular”, ela ainda não se compara à estrutura consolidada do futsal.

“Acho que dá para todo mundo viver bem. Eles virem e tirarem um jogador muito bom do time de futsal, eu acho que é muito difícil. É muito difícil por tudo que o futsal propõe e o que a Kings League propõe. Tem muita coisa ainda que são amadoras”, avaliou o ídolo do Magnus, lembrando que o futsal segue oferecendo um plano de carreira mais sólido.

Aliás, vale lembrar que Rodrigo esteve envolvido no projeto do Real Elite nesta Kings Cup Brasil. O jogador de futsal atuou como diretor técnico do Leão durante o split.

Kings League encontrou seu rumo no mundo

Capita reconhece, no entanto, que a Kings League encontrou um caminho próprio ao se comunicar com públicos mais jovens e explorar novos formatos de transmissão. Para ele, a liga acerta ao transformar cada rodada em um evento digital, impulsionado por influenciadores e criadores de conteúdo.

“Eu acho que é um negócio muito legal, ainda mais quando a gente fala de mídia, de internet, de YouTube. A molecada adorou, porque não é aquele jogo chato, é uma hora de jogo que tem várias regras, que pode virar aquela loucura. Tem grandes streamers, esses caras fomentam demais a liga. Aí que eu falo. A gente devia aprender com eles a fomentar o esporte. Todo mundo transmitindo, todo mundo comentando. Acaba a rodada, todo mundo comenta, todo mundo fala. Vai começar a próxima rodada, todo mundo comenta, todo mundo fala. Tem uma regra nova. Todo mundo comenta, todo mundo fala”,  destacou.

Embora não veja a Kings League como rival, Capita reconhece que o modelo desperta curiosidade entre atletas de diferentes modalidades. Ele mesmo admite que já recebeu sondagens e não descarta, no futuro, viver a experiência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar