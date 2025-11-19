Rodrigo Capita elogia formato da Kings League e descarta concorrência com o futsal

Segundo o veterano, apesar de a nova competição atrair atenção pela proposta mais “espetacular”, ela ainda não se compara à estrutura consolidada do futsal.

Um dos maiores jogadores da história do futsal brasileiro, Rodrigo Capita observa com naturalidade o recente fluxo de atletas migrando para clubes da Kings League, formato criado por Gerard Piqué que mistura futebol, entretenimento e forte presença digital. Em entrevista ao Zero Hora, o capitão do Magnus, multicampeão e referência da modalidade, analisou o fenômeno e afirmou que não considera a liga uma ameaça ao futsal tradicional.

“Acho que dá para todo mundo viver bem. Eles virem e tirarem um jogador muito bom do time de futsal, eu acho que é muito difícil. É muito difícil por tudo que o futsal propõe e o que a Kings League propõe. Tem muita coisa ainda que são amadoras”, avaliou o ídolo do Magnus, lembrando que o futsal segue oferecendo um plano de carreira mais sólido.

Aliás, vale lembrar que Rodrigo esteve envolvido no projeto do Real Elite nesta Kings Cup Brasil. O jogador de futsal atuou como diretor técnico do Leão durante o split.

Kings League encontrou seu rumo no mundo

Capita reconhece, no entanto, que a Kings League encontrou um caminho próprio ao se comunicar com públicos mais jovens e explorar novos formatos de transmissão. Para ele, a liga acerta ao transformar cada rodada em um evento digital, impulsionado por influenciadores e criadores de conteúdo.

“Eu acho que é um negócio muito legal, ainda mais quando a gente fala de mídia, de internet, de YouTube. A molecada adorou, porque não é aquele jogo chato, é uma hora de jogo que tem várias regras, que pode virar aquela loucura. Tem grandes streamers, esses caras fomentam demais a liga. Aí que eu falo. A gente devia aprender com eles a fomentar o esporte. Todo mundo transmitindo, todo mundo comentando. Acaba a rodada, todo mundo comenta, todo mundo fala. Vai começar a próxima rodada, todo mundo comenta, todo mundo fala. Tem uma regra nova. Todo mundo comenta, todo mundo fala”, destacou.