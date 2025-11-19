Ramos, do Botafogo, pode pegar 12 jogos de suspensão

Ramos, do Botafogo, pode pegar 12 jogos de suspensãoCentroavante espanhol do Botafogo será julgado por expulsão na vitória sobre o Mineiro, em setembro, no Nilton Santos
Centroavante do Botafogo, Ramos pode pegar um gancho pesado nos próximos dias. Afinal, a Comissão Disciplinar do STJD julga, na terça-feira (25), a expulsão do espanhol na vitória do Glorioso sobre o Mineiro por 1 a 0, em 20 de setembro, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 24 do Campeonato Brasileiro.
O tribunal denunciou Ramos no Art. 254-A § 1º inciso I do CBJD (agressão física com soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares). O STJD prevê, assim, de quatro a 12 jogos de suspensão para jogadores enquadrados nesta infração.
Na ocasião, Ramos desferiu uma cotovelada em Gomes, do Galo, no fim da primeira etapa. O VAR chamou, então, o árbitro e recomendou o cartão vermelho ao centroavante ibérico do Botafogo.
O julgamento está previsto para 10h, em São Paulo.
Se pegar a pena máxima, Ramos estará fora das partidas contra Grêmio, Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza, as últimas nesta edição do Campeonato Brasileiro.
O espanhol está no Alvinegro desde agosto, revendo com Cabral a titularidade no Mais Tradicional. Até o momento, o jogador soma quatro gols em 15 participações. Na última terça (18), no Colosso do Subúrbio, contra o Sport, ele, lesionado, cedeu a vaga a Kadir, autor de dois gols na virada dos cariocas por 3 a 2.
