Ramos, do Botafogo, pode pegar 12 jogos de suspensão

Centroavante espanhol do Botafogo será julgado por expulsão na vitória sobre o Mineiro, em setembro, no Nilton Santos / Crédito: Jogada 10

Centroavante do Botafogo, Ramos pode pegar um gancho pesado nos próximos dias. Afinal, a Comissão Disciplinar do STJD julga, na terça-feira (25), a expulsão do espanhol na vitória do Glorioso sobre o Mineiro por 1 a 0, em 20 de setembro, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 24 do Campeonato Brasileiro. O tribunal denunciou Ramos no Art. 254-A § 1º inciso I do CBJD (agressão física com soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares). O STJD prevê, assim, de quatro a 12 jogos de suspensão para jogadores enquadrados nesta infração.