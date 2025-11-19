Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ramos, do Botafogo, pode pegar 12 jogos de suspensão

Ramos, do Botafogo, pode pegar 12 jogos de suspensão

Centroavante espanhol do Botafogo será julgado por expulsão na vitória sobre o Mineiro, em setembro, no Nilton Santos
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Centroavante do Botafogo, Ramos pode pegar um gancho pesado nos próximos dias. Afinal, a Comissão Disciplinar do STJD julga, na terça-feira (25), a expulsão do espanhol na vitória do Glorioso sobre o Mineiro por 1 a 0, em 20 de setembro, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 24 do Campeonato Brasileiro.

O tribunal denunciou Ramos no Art. 254-A § 1º inciso I do CBJD (agressão física com soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares). O STJD prevê, assim, de quatro a 12 jogos de suspensão para jogadores enquadrados nesta infração.

Na ocasião, Ramos desferiu uma cotovelada em Gomes, do Galo, no fim da primeira etapa. O VAR chamou, então, o árbitro e recomendou o cartão vermelho ao centroavante ibérico do Botafogo.

O julgamento está previsto para 10h, em São Paulo.

Se pegar a pena máxima, Ramos estará  fora das partidas contra Grêmio, Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza, as últimas nesta edição do Campeonato Brasileiro.

O espanhol está no Alvinegro desde agosto, revendo com Cabral a titularidade no Mais Tradicional. Até o momento, o jogador soma quatro gols em 15 participações. Na última terça (18), no Colosso do Subúrbio, contra o Sport, ele, lesionado, cedeu a vaga a Kadir, autor de dois gols na virada dos cariocas por 3 a 2.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar