Pedro tem lesão muscular e preocupa o Flamengo para a final da Libertadores

Pedro tem lesão muscular e preocupa o Flamengo para a final da LibertadoresEm recuperação por causa de uma fratura no antebraço, atleta apresenta lesão na coxa esquerda há dez dias da decisão contra o Palmeiras
O Flamengo corre contra o tempo para poder contar com Pedro na final da Libertadores, que ocorre no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. No entanto, o atacante, que se recupera de uma fratura no antebraço direito, teve uma lesão muscular na coxa esquerda durante o treinamento da última terça-feira, 18, no CT Ninho do Urubu.
Dessa forma, o centroavante passou por exames médicos na manhã desta quarta-feira, 19, no Rio de Janeiro, para entender a situação física. De acordo com o clube, o jogador já iniciou tratamento com o Departamento Médico. Ele também realizou radiografia de controle no antebraço direito, que apontou sinais de consolidação da fratura na ulna.
Internamente, o Rubro-Negro e o estafe do atleta comemoravam a recuperação. Afinal, Pedro sentia menos dores no antebraço e chegou a treinar com bola nos últimos dias, antes de sentir a dor muscular.
O clube, portanto, tratava o programa de recuperação como “dentro do planejado”. Isso porque ele reduziu o tamanho da proteção usada no braço, mas ainda não tinha contato físico com o restante do elenco.
A expectativa, inclusive, era que ele tivesse minutos diante do Atlético-MG, partida que antecede a decisão. Vale lembrar que ele sofreu a fratura na partida de ida da semifinal da Libertadores, diante do Racing, que completa um mês no sábado, 22.
Confira a nota oficial do Flamengo na íntegra:
O atacante sentiu dores musculares durante o treinamento da última terça-feira (18) e precisou deixar a atividade. Nesta quarta-feira (19), realizou exame de imagem que constatou lesão muscular na coxa esquerda. O jogador já iniciou tratamento com o Departamento Médico do Clube de Regatas do Flamengo. Também nesta manhã, Pedro realizou radiografia de controle no antebraço direito, que apontou sinais de consolidação da fratura na ulna.