Pedro tem lesão muscular e preocupa o Flamengo para a final da Libertadores

Pedro, do Flamengo, durante a semifinal da Libertadores contra o Racing, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 22/10/2025 / Crédito: Mauro Pimentel / AFP

O Flamengo corre contra o tempo para poder contar com Pedro na final da Libertadores, que ocorre no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. No entanto, o atacante, que se recupera de uma fratura no antebraço direito, teve uma lesão muscular na coxa esquerda durante o treinamento da última terça-feira, 18, no CT Ninho do Urubu. Dessa forma, o centroavante passou por exames médicos na manhã desta quarta-feira, 19, no Rio de Janeiro, para entender a situação física. De acordo com o clube, o jogador já iniciou tratamento com o Departamento Médico. Ele também realizou radiografia de controle no antebraço direito, que apontou sinais de consolidação da fratura na ulna.