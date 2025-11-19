Pedro, do Flamengo, se pronuncia após nova lesão

Artilheiro Reverência utiliza redes sociais para agradecer carinho e pedir apoio "incondicional" ao time nesta reta final de temporada / Crédito: Jogada 10

A lesão do atacante Pedro, divulgada nesta quarta-feira (19/11), caiu como uma bomba no mundo do futebol. E o jogador do Flamengo utilizou as redes sociais para agradecer o apoio dos torcedores. Assim, através de texto divulgado nas redes, o atacante diminuiu sua ausência na reta final da temporada. Afinal, segundo o próprio, os jogos que o Fla tem pela frente, como a própria final da Libertadores, contra o Palmeiras, são “maiores” do que sua ausência.

LEIA MAIS: Com desfalques, veja como Filipe Luís pode escalar ataque do Flamengo na final da Libertadores “Nação, passando aqui para dizer que o Flamengo, o momento que o clube vive e os jogos que possui pela frente, são muito maiores do que minha ausência nessa reta final”, iniciou o craque. Pedro, então, pediu para a torcida flamenguista seguir o apoio incondicional ao clube. “Agradeço todo o carinho de vocês, muito triste por estar de fora, mas confiante no grupo que se dedica e se entrega muito no dia a dia e jogos. Apoiem sem parar como sempre fazem. Todos que estão ali colocam o clube como prioridade. Estarei onde estive grande parte da minha vida: na torcida junto com vocês”, requereu.

Por fim, ele aproveitou para pedir o apoio desde já, visto que o Flamengo entra em campo para enfrentar o Fluminense nesta quarta-feira, no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília). Com o Fla na liderança, uma vitória pode deixar o time mais perto do título brasileiro. “Hoje (quarta) temos a primeira final. Que estejamos juntos apoiando e levando o Flamengo as glórias que merece. Sempre será pelo Flamengo. O Senhor é bom em TODO tempo. ‘Tudo posso naquele que me fortalece.’ Filipenses 4:13”, encerrou. Confira a nota do atacante do Flamengo Nação, passando aqui para dizer que o Flamengo, o momento que o clube vive e os jogos que possui pela frente, são muito maiores do que minha ausência nessa reta final.

Agradeço todo o carinho de vocês, muito triste por estar de fora, mas confiante no grupo que se dedica e se… pic.twitter.com/uOBZKK7L3U — P9 (@Pedro9oficial) November 19, 2025