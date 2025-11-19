Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pedro, do Flamengo, se pronuncia após nova lesão

Artilheiro Reverência utiliza redes sociais para agradecer carinho e pedir apoio "incondicional" ao time nesta reta final de temporada
A lesão do atacante Pedro, divulgada nesta quarta-feira (19/11), caiu como uma bomba no mundo do futebol. E o jogador do Flamengo utilizou as redes sociais para agradecer o apoio dos torcedores. Assim, através de texto divulgado nas redes, o atacante diminuiu sua ausência na reta final da temporada.

Afinal, segundo o próprio, os jogos que o Fla tem pela frente, como a própria final da Libertadores, contra o Palmeiras, são “maiores” do que sua ausência.

LEIA MAIS: Com desfalques, veja como Filipe Luís pode escalar ataque do Flamengo na final da Libertadores

“Nação, passando aqui para dizer que o Flamengo, o momento que o clube vive e os jogos que possui pela frente, são muito maiores do que minha ausência nessa reta final”, iniciou o craque.

Pedro, então, pediu para a torcida flamenguista seguir o apoio incondicional ao clube.

“Agradeço todo o carinho de vocês, muito triste por estar de fora, mas confiante no grupo que se dedica e se entrega muito no dia a dia e jogos. Apoiem sem parar como sempre fazem. Todos que estão ali colocam o clube como prioridade. Estarei onde estive grande parte da minha vida: na torcida junto com vocês”, requereu.

Por fim, ele aproveitou para pedir o apoio desde já, visto que o Flamengo entra em campo para enfrentar o Fluminense nesta quarta-feira, no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília). Com o Fla na liderança, uma vitória pode deixar o time mais perto do título brasileiro.

“Hoje (quarta) temos a primeira final. Que estejamos juntos apoiando e levando o Flamengo as glórias que merece. Sempre será pelo Flamengo. O Senhor é bom em TODO tempo. ‘Tudo posso naquele que me fortalece.’ Filipenses 4:13”, encerrou.

Confira a nota do atacante do Flamengo

Agradeço todo o carinho de vocês, muito triste por estar de fora, mas confiante no grupo que se dedica e se… pic.twitter.com/uOBZKK7L3U

— P9 (@Pedro9oficial) November 19, 2025

