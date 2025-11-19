Paulo Henrique destaca período na Seleção e revela objetivo do Vasco no Brasileirão

Lateral-direito não foi utilizado por Carlo Ancelotti nos amistosos contra Senegal e Tunísia. O jogador é desfalque do Cruz-Maltino / Crédito: Jogada 10

Paulo Henrique foi o único representante do Vasco na Seleção Brasileira nesta última Data Fifa. O lateral-direito foi convocado pela segunda vez por Carlo Ancelotti. Diferentemente da convocação anterior, PH não entrou em campo nos amistosos contra Senegal e Tunísia. Apesar da falta de oportunidade, o jogador destacou a convivência neste período. “Sempre um privilégio, um sonho realizado estar aqui, na minha segunda convocação. Acabou que a oportunidade de jogar não aconteceu, mas todos os dias que eu passei aqui foram muito proveitosos, de muito aprendizado junto com a comissão técnica, do mister, dos atletas e companheiros. Então é sempre muito válido estar aqui. Sonho realizado e sempre vou dar um meu máximo”.

LEIA MAIS: Grêmio x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem A falta de oportunidade pode estar atrelada ao fato de Paulo Henrique ter perdido uma sessão de treino devido a uma problema de saúde. O lateral-direito passou mal de madrugada e foi preservado pelos médicos da Seleção. “Acabei passando mal na madrugada. Vômito, mal-estar, muita dor de cabeça. Durante o dia não consegui me alimentar direito. Então os médicos preferiram que eu ficasse de repouso para recuperar e estar pronto para, caso precisasse, entrar em campo”. E a Copa do Mundo? Apesar de não ter sido utilizado, Paulo Henrique acredita ter deixado uma boa impressão.

“Acredito que sim. Eu sempre procuro dar o meu melhor em campo. Até agora não foi diferente. Cada treino, cada lance na Seleção Brasileira é decisivo porque a gente sabe que a concorrência é muito grande. A gente vem para cá com o objetivo de dar o máximo. Fiz isso e saio daqui tranquilo por ter feito o meu melhor”. No entanto, Paulo Henrique ponderou que a sua presença na Copa do Mundo ainda é incerta. “Eu acho que não. Cada dia, cada convocação, é uma disputa, uma oportunidade. Todos que vieram estão buscando um lugar na Copa. Estou muito feliz de ter sido convocado de uma forma seguida, mas sei que não tem nada concretizado ou certo. Tenho que continuar jogando firme para seguir brigando por uma vaga na Copa.

E o Vasco? Paulo Henrique é desfalque do Vasco para o jogo contra o Grêmio, nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio. O lateral-direito está suspenso por ter sido expulso na derrota para o Juventude. No entanto, garantiu que vai estar na torcida. “Vou estar na torcida pelos meus companheiros. Infelizmente não vou poder estar em campo, mas vou me preparar para no final de semana já estar ajudando”. O Vasco tem 42 pontos e está na 11ª posição do Campeonato Brasileiro. As três derrotas consecutivas complicaram o Cruz-Maltino na briga por uma vaga na próxima Copa Libertadores. No entanto, Paulo Henrique afirmou que esse segue sendo como objetivo.