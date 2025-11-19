Panamá vence El Salvador e é mais uma seleção classificada para a Copa do Mundo

O Panamá está classificado para a Copa do Mundo de 2026. A vaga veio no início da madrugada desta quarta-feira, 19/11, após a vitória por 3 a 0 sobre El Salvador. Com isso, os panamenhos chegaram aos 12 pontos, na liderança do Grupo A das Eliminatórias da Concacaf, favorecidos pela derrota do Suriname para a Guatemala, no outro jogo do grupo, por 3 a 1. Assim, os surinameses, que entraram na rodada como líderes por ter melhor saldo de gols, ficaram com 9 pontos e terão de se contentar com a vaga na repescagem intercontinental, que reúne seis seleções e ocorrerá no México entre os dias 23 e 31 de março.

Blackman e Eric Davis, de pênalti, ambos no primeiro tempo, e Rodríguez, na etapa final, marcaram. Esta será a segunda vez que o Panamá jogará um Mundial — a primeira foi em 2018. Com a derrota, El Salvador, que já entrou em campo eliminado, termina na lanterna do Grupo A com três pontos.

Concacaf na Copa-2026

Assim, o Panamá se junta a Curaçao (vencedor do Grupo B) e Haiti (vencedor do Grupo C) como representantes da Concacaf na Copa com vagas diretas. Vale lembrar que esta confederação tem outras três seleções pré-classificadas por serem as sedes da próxima Copa: Canadá, Estados Unidos e México.Suriname e Jamaica ainda lutam por um lugar no Mundial.

Repescagem Intercontinental

O regulamento da Fifa determina que os melhores segundos colocados dos três grupos da fase final da Concacaf avançam à repescagem intercontinental. No caso, Jamaica e Suriname, com Honduras, o pior segundo colocado, eliminado. Além de surinameses e jamaicanos, as outras quatro seleções nessa repescagem mundial são: República do Congo (venceu repescagem africana), Iraque (venceu a segunda repescagem asiática), Bolívia (7ª colocada da Conmebol) e Nova Caledônia (vice-campeã da Oceania). Pelo regulamento, os dois melhores ranqueados pela FIFA no ranking que será divulgado nesta quarta-feira folgam na primeira rodada e jogarão a vaga à Copa contra os vencedores da rodada inicial. Caso o ranking não sofra alterações, Iraque e Congo são as seleções que folgamna abertura e jogarão apenas a partida deciva às duas vagas.

Como foi a vitória e a classificação do Panamá

O Panamá pressionou desde o primeiro minuto, quase marcou em uma cabeçada de Díaz e chegou ao gol aos 16. Após muita pressão na área, a bola sobrou para Blackman pela direita, que mandou uma bomba. O goleiro salvadorenho González tentou espalmar, mas a bola entrou. O jogo seguiu com o Panamá perdendo pelo menos cinco chances claras de gol; na melhor, Blackman chutou e a zaga salvou na linha. Outra foi com o camisa 10 Ismael Díaz, que, quase na linha do gol, isolou. Contudo, aos 45 veio o segundo gol. Waterman foi derrubado na área. Pênalti que Eric Davis cobrou para ampliar.