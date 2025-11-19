Palmeiras x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Nesta quarta-feira (19/11), o Palmeiras tenta voltar à liderança do Campeonato Brasileiro, no duelo contra o Vitória, às 19h30, no Allianz Parque, em duelo antecipado da 37° rodada da competição. A partida acontece antes por conta da participação do Verdão na final da Libertadores, no dia 29 de novembro. O Alviverde é o segundo colocado, com 68 pontos, três a menos que o Flamengo. Já o Rubro-Negro Baiano voltou para a zona de rebaixamento, após a vitória do Santos justamente contra o seu rival desta quarta. Assim, a equipe de Jair Ventura precisa buscar o triunfo fora de casa para deixar o Z4.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, transmite a partida, ao vivo, a partir de 18h. Cesar Tavares assume o comando da narração ao lado do comentarista João Miguel Lotufo. Já Rogério Souza garante as reportagens do embate.