Palmeiras tropeça no Allianz e empata sem gols com o Vitória

Verdão não conseguiu ter bom desempenho contra a marcação do Leão e pode ver o Flamengo disparar na liderança

O Alviverde até contou com os jogadores que voltaram das seleções, que não conseguiram trazer o desempenho esperado. O resultado deixa o Palmeiras com 69 pontos, na segunda colocação. Já o Leão chega aos 36 pontos, mesma pontuação do Santos, primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

O Palmeiras vacilou na briga pela liderança do Brasileirão. Na noite desta quarta-feira (19), o Verdão ficou no empate sem gols contra o Vitória, no Allianz Parque , e pode ver o Flamengo abrir vantagem na primeira colocação.

Marcação rubro-negra faz a diferença

O Palmeiras iniciou a partida indo para cima, tentando criar as primeiras oportunidades. Jefté tabelou com Bruno Rodrigues, que finalizou de primeira e a bola foi em cima da defesa, indo para fora. Depois, Allan arriscou de fora da área e mandou por cima do gol.

Ao longo do jogo, o Vitória conseguiu se encontrar na partida e ajeitar sua marcação. Com isso, o time alviverde teve muita dificuldade para criar novas oportunidades. A única chegada na reta final veio nos acréscimos, em chute mascado de Maurício, sem dificuldades para Thiago Couto.

Jogadores de seleção voltam, mas Palmeiras empata

No segundo tempo, Abel Ferreira veio com novidades, principalmente com Vitor Roque, que retornou da Seleção. Porém, a primeira oportunidade veio com quem já estava em campo. Allan fez boa jogada pela direita e chutou forte para defesa de Thiago Couto. No rebote, Raphael Veiga também parou no goleiro. Sem espaços, o Palmeiras só conseguiu assustar de fora da área. Aníbal Moreno arriscou da intermediária e parou em outra intervenção do arqueiro. Vitor Roque ainda teve uma oportunidade, mas chutou para fora.

Na reta final, o Verdão se lançou ao ataque, com Gustavo Gómez atuando como atacante. Allan apareceu mais uma vez e quase marcou de bicicleta, após sobra de cruzamento na área. Depois, Flaco López escorou para o meio da área e Facundo Torres não marcou porque Thiago Couto salvou. Vitor Roque ainda recebeu cruzamento sozinho na área, mas cabeceou nas mãos do goleiro. Na última chance, Felipe Anderson arriscou de fora da área e Couto voou no canto para segurar o empate.