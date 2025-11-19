Palmeiras e WTorre trocam homenagens no aniversário de 11 anos do Allianz

Palmeiras e WTorre trocam homenagens no aniversário de 11 anos do AllianzAto simbolizou a parceria do clube com a construtora, que tem duração até 2044
O Palmeiras celebra os 11 anos do Allianz Parque nesta quarta-feira (19). Antes da partida contra o Vitória, a presidente do clube, Leila Pereira, trocou homenagens com Sílvia Torre, cofundadora e presidente do conselho da WTorre. O ato simboliza a parceria entre o Alviverde e a construtora.
Inaugurado em 19 de novembro de 2014, o Allianz Parque consolidou-se como um dos principais complexos multiúso do país. Ao longo desses 11 anos, o estádio recebeu mais de 17 milhões de pessoas e realizou mais de 2 mil eventos, incluindo 340 jogos do Palmeiras, com 646 gols anotados: 224 vitórias, 67 empates e 49 derrotas.
A arena também recebeu 255 shows neste período. A administração do Allianz pertence à WTorre até 2044. No ano passado, o estádio movimentou R$ 240 milhões em receita operacional, sem contar a bilheteria de jogos do Palmeiras. 2024 também marcou um acordo entre o clube e a construtora, que resultou no pagamento de mais de R$ 50 milhões ao Verdão.
