Palmeiras apresenta nova terceira camisa e fará estreia contra o Vitória

Palmeiras apresenta nova terceira camisa e fará estreia contra o VitóriaModelo é em homenagem aos torcedores do clube e já será utilizado nesta quarta-feira, em duelo pelo Campeonato Brasileiro
O Palmeiras oficializou, nesta quarta-feira (19), seu novo terceiro uniforme, que será utilizado nas últimas partidas de 2025 e também ao longo da próxima temporada. O modelo chama atenção pelo design clássico. Afinal, a camisa conta com listras horizontais em verde e branco, combinadas com shorts brancos e meiões verdes.
Segundo o clube, a proposta da peça é transformar em estética o vínculo emocional do torcedor . A camisa tem elementos tradicionais e toque contemporâneo, busca representar o Palmeiras como um estilo de vida, reforçando a identidade de quem leva o time “no corpo e no coração”.
O lançamento também presta homenagem direta ao programa Avanti, sócio-torcedor do clube. Nas peças promocionais, o Palmeiras descreve o uniforme como uma expressão da personalidade palmeirense, onde paixão, pertencimento e atitude se encontram.
Assim, a estreia da nova camisa está marcada para esta quarta-feira, às 19h30, no Allianz Parque, no duelo contra o Vitória, válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Aliás, o uniforme já está à venda exclusivamente para associados Avanti, tanto no site PalmeirasStore.com quanto nas lojas físicas Palmeiras Store. Ele está sendo comercializado em versão única (do P ao 3GG) pelo preço de R$ 499,99.