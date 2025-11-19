Palmeiras apresenta nova terceira camisa e fará estreia contra o Vitória

Modelo é em homenagem aos torcedores do clube e já será utilizado nesta quarta-feira, em duelo pelo Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras oficializou, nesta quarta-feira (19), seu novo terceiro uniforme, que será utilizado nas últimas partidas de 2025 e também ao longo da próxima temporada. O modelo chama atenção pelo design clássico. Afinal, a camisa conta com listras horizontais em verde e branco, combinadas com shorts brancos e meiões verdes. Segundo o clube, a proposta da peça é transformar em estética o vínculo emocional do torcedor . A camisa tem elementos tradicionais e toque contemporâneo, busca representar o Palmeiras como um estilo de vida, reforçando a identidade de quem leva o time “no corpo e no coração”.