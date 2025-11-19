Os motivos para o Fluminense acreditar em vitória contra o Flamengo

A começar pelo desempenho do Fluminense nas últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor lidera o corte. Tanto Zubeldía, quanto Renato Gaúcho somam seis vitórias, dois empates e duas derrotas, ou seja, 20 pontos conquistas nesta sequência. Estes números, claro, estão descontados os jogos atrasados contra Mirassol e Ceará.

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em clássico tudo pode acontecer dentro das quatro linhas, mas o Tricolor das Laranjeiras pode ser sentir confiante por uma vitória por conta de algumas estatísticas. O Jogada10, assim , apresenta números positivos do time e do técnico Luis Zubeldía ao longo da temporada.

Outro fator que pode animar o elenco e a comissão técnico é o 100% de aproveitamento do Fluminense como mandante sob o comando de Luis Zubeldía. Os triunfos ocorreram contra o Botafogo, Atlético-MG, Internacional, Mirassol e Juventude. Ao todo, a equipe soma oito gols e não sofreu gols. Afinal, indica grande desempenho da defesa com Thiago Silva, Freytes e o goleiro Fábio. Na derrota para o Vasco por 2 a 0 no Maracanã, o Flu atuou como visitante.

Por fim, o Fluminense também está próximo de igualar a campanha do Campeonato Brasileiro de 2023, ano em que conquistou o título inédito da Libertadores. Na ocasião, o Tricolor fez 56 pontos. Com isso, o time está apenas cinco de alcançar o mesmo desempenho. Naquele ano, a equipe carioca ficou em sétimo lugar. Caso permaneça até o fim do campeonato nesta posição, estará classificado para Libertadores, principal obejtivo no ano, mesmo com a Copa do Brasil.

Missão do Fluminense

Apesar dos pontos positivos, o técnico Zubeldía também terá dura missão no clássico. São quatro partidas sem vencer o rival e apenas uma vitória nos últimos 13 Fla-Flus. Somando as passagens por São Paulo e Fluminense, são quatro vitórias, três empates e cinco derrotas em clássicos.

Por fim, uma vitória no Fla-Flu pode deixar o Tricolor muito perto de uma vaga na próxima Libertadores. O clube, afinal, precisa de nove pontos nas últimas cinco rodadas para se garantir. Tendo um confronto direto com o São Paulo pela frente, essa meta pode ser até menor.