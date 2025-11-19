Neymar muda de função no Santos e mira sequência para convencer Ancelotti

Craque melhora desempenho nas últimas rodadas, vira peça central na luta contra o Z4 e tenta mostrar ao técnico da Seleção que merece voltar / Crédito: Jogada 10

O Santos aposta em uma participação cada vez mais frequente de Neymar nesta reta final de Campeonato Brasileiro. As estatísticas recentes ajudam a explicar a evolução do camisa 10 desde seu retorno, passando por atuações difíceis até a vitória contra o Palmeiras na última rodada. A meta da comissão técnica é dar ritmo ao craque para fortalecê-lo fisicamente e, ao mesmo tempo, afastar o time de vez da zona de rebaixamento. Nos três jogos desde a volta, contra Fortaleza, Flamengo e Palmeiras, Neymar já ultrapassou os 100 passes certos, com média de 40 por partida. Nesta quarta-feira (19/11), diante do Mirassol, pela 34ª rodada, ele será novamente titular na Vila Belmiro.

A reta final do Brasileirão, aliás, representa uma chance pessoal ao atacante. Mais do que sustentar o Santos na elite, Neymar tenta provar que está apto a voltar à Seleção Brasileira e se recolocar no radar de Carlo Ancelotti para a próxima convocação, em março. O técnico italiano voltou a citar o jogador recentemente. “Neymar está na lista dos jogadores que podem estar no Mundial. Agora, restam seis meses para a lista final. Nós temos que observar ele e os outros para tentar não cometer erros na lista definitiva”, afirmou Ancelotti, antes do amistoso contra a Tunísia. Apesar de seguir observado, o camisa 10 terminará 2025 sem vestir a camisa da Seleção. Entre lesões, momentos de irritação e resultados ruins do Santos, ele tenta encerrar o ano em alta para mirar um 2026 de reconstrução. Neymar muda de função no Santos Dentro de campo, Neymar tem atuado como falso 9, mas recua com frequência para participar da construção das jogadas, tornando-se um articulador importante. Mantém também média de dois arremates por partida.