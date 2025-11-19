Neymar marca, mas Santos empata com Mirassol na Vila

Neymar marca, mas Santos empata com Mirassol na VilaPeixe segue fora da zona de rebaixamento, mas apenas um ponto na frente do Vitória, que é o primeiro dentro do Z4
Em jogo equilibrado, Santos e Mirassol empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira (19), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o resultado não foi bom para nenhuma das equipes. O Peixe saiu na frente do placar com Neymar no primeiro tempo, mas o Leão Caipira empatou na etapa final com gol de pênalti de Reinaldo.
Com o resultado, o Mirassol chegou aos 60 pontos e segue na quarta colocação. Já o Santos, por sua vez, soma 37 e fica apenas um na frente do Vitória, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Peixe volta a campo contra o Internacional, segunda-feira (24), às 21h (de Brasília), no Beira-Rio, enquanto o Leão Caipira recebe o Mirassol, no mesmo dia, às 19h, no Maião.
Neymar marca no início e coloca Santos em vantagem
Motivado pelo apoio da torcida, o Santos começou o jogo com tudo e se impôs nos primeiros minutos. Assim, não demorou para abrir o placar. Em contra-ataque logo aos três minutos, Lautaro Díaz deu belo passe para Neymar, que avançou quase metade do campo sozinho e bateu com frieza na saída do goleiro Walter.
Com o gol cedo, o Santos conseguiu controlar o ritmo do jogo. A defesa neutralizou as ações do Mirassol, que não levou perigo ao goleiro Gabriel Brazão durante o primeiro tempo. Do outro lado, contudo, o Peixe era cirúrgico quando chegava no ataque. Assim, quase ampliou com Barreal, que tirou tinta da trave aos 36 minutos.
Reinaldo marca de pênalti e empata tudo na Vila Belmiro
O Santos começou a etapa final assim como terminou o primeiro tempo. O Peixe, portanto, controlou o ritmo de jogo nos primeiros minutos e quase ampliou logo no primeiro minuto. Barreal recebeu na área e bateu forte, mas Walter defendeu. Porém, existia uma tensão sobre a condição física de Neymar, que apresentava dores no joelho esquerdo.
O jogo ganhou um novo panorama aos 12 minutos. Reinaldo foi derrubado por Neymar na área e, inicialmente, o árbitro não marcou nada. Porém, o VAR recomendou a revisão do lance. Assim, o juiz mudou a decisão e assinalou a penalidade para o Mirassol. Reinaldo, portanto, aproveitou e empatou a partida na Vila Belmiro, aos 15.
Apesar do empate, o jogo ficou morno. Afinal, nenhuma das equipes conseguiu criar oportunidades de perigo. O Santos tinha mais volume, mas tinha dificuldade no último terço. Na reta final, a partida ganhou emoção. Neymar quase surpreendeu Walter, que fez grande defesa. Depois, Brazão também foi decisivo e defendeu chute cara a cara com Carlos Eduardo.
SANTOS 1 X 1 MIRASSOL
Campeonato Brasileiro – 34ª rodada
Data: 19/11/2025
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Gols: Neymar, 3’/1ºT (1-0); Reinaldo (de pênalti), 15’/2ºT (1-1)
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Mayke, 24’/2ºT), Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, Zé Rafael e João Schmidt (Rollheiser, 24’/2ºT); Neymar, Barreal (Robinho Jr, 16’/2ºT) e Lautaro Díaz (Guilherme, 16’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda
MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, José Aldo (Neto Moura, 37’/2ºT) e Gabriel (Guilherme, 37’/2ºT); Negueba (Carlos Eduardo, 23’/2ºT), Cristian (Chico da Costa, 19’/2ºT) e Alesson (Shaylon, 23’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)
Cartões amarelos: Zé Ivaldo (SAN); Shaylon, Neto Moura (MIR)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.