Neymar marca, mas Santos empata com Mirassol na Vila

Peixe segue fora da zona de rebaixamento, mas apenas um ponto na frente do Vitória, que é o primeiro dentro do Z4 / Crédito: Jogada 10

Em jogo equilibrado, Santos e Mirassol empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira (19), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o resultado não foi bom para nenhuma das equipes. O Peixe saiu na frente do placar com Neymar no primeiro tempo, mas o Leão Caipira empatou na etapa final com gol de pênalti de Reinaldo. Com o resultado, o Mirassol chegou aos 60 pontos e segue na quarta colocação. Já o Santos, por sua vez, soma 37 e fica apenas um na frente do Vitória, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Peixe volta a campo contra o Internacional, segunda-feira (24), às 21h (de Brasília), no Beira-Rio, enquanto o Leão Caipira recebe o Mirassol, no mesmo dia, às 19h, no Maião.

Neymar marca no início e coloca Santos em vantagem Motivado pelo apoio da torcida, o Santos começou o jogo com tudo e se impôs nos primeiros minutos. Assim, não demorou para abrir o placar. Em contra-ataque logo aos três minutos, Lautaro Díaz deu belo passe para Neymar, que avançou quase metade do campo sozinho e bateu com frieza na saída do goleiro Walter. Com o gol cedo, o Santos conseguiu controlar o ritmo do jogo. A defesa neutralizou as ações do Mirassol, que não levou perigo ao goleiro Gabriel Brazão durante o primeiro tempo. Do outro lado, contudo, o Peixe era cirúrgico quando chegava no ataque. Assim, quase ampliou com Barreal, que tirou tinta da trave aos 36 minutos. Reinaldo marca de pênalti e empata tudo na Vila Belmiro O Santos começou a etapa final assim como terminou o primeiro tempo. O Peixe, portanto, controlou o ritmo de jogo nos primeiros minutos e quase ampliou logo no primeiro minuto. Barreal recebeu na área e bateu forte, mas Walter defendeu. Porém, existia uma tensão sobre a condição física de Neymar, que apresentava dores no joelho esquerdo. O jogo ganhou um novo panorama aos 12 minutos. Reinaldo foi derrubado por Neymar na área e, inicialmente, o árbitro não marcou nada. Porém, o VAR recomendou a revisão do lance. Assim, o juiz mudou a decisão e assinalou a penalidade para o Mirassol. Reinaldo, portanto, aproveitou e empatou a partida na Vila Belmiro, aos 15.