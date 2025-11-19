Mbappé vira alvo de nova polêmica após ausência na seleção francesa

Mbappé vira alvo de nova polêmica após ausência na seleção francesaAtacante do Real Madrid alega inflamação no tornozelo, mas viagem para Dubai reacende críticas antigas
A ausência de Kylian Mbappé na vitória da França por 3 a 1 sobre o Azerbaijão, no último domingo (16), voltou a alimentar velhas discussões no país. O atacante do Real Madrid, que havia marcado dois gols contra a Ucrânia três dias antes, deixou a seleção por causa de uma “inflamação no tornozelo”, segundo explicou Didier Deschamps.
O técnico afirmou que liberou o jogador para o Real Madrid decidir os próximos passos e destacou que não valia a pena arriscar, já que a França já garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026.
No entanto, o motivo da polêmica veio depois: em vez de retornar a Madri para seguir o tratamento, Mbappé viajou para Dubai. De acordo com o jornal francês ‘L’Équipe’, o atacante passou alguns dias no hotel ‘Atlantis The Royal’ e ainda visitou o clube de padel ‘Padel One’.
A situação reacendeu lembranças de outros episódios semelhantes, especialmente as ausências que marcaram o início do período de Mbappé no Real Madrid, no outono de 2024.