Lucas passa por nova infiltração no joelho e só deve voltar ao São Paulo em 2026

Meia-atacante passou por procedimento no local após reclamar novamente de dores e vira novo desfalque do Tricolor para o restante do ano

O procedimento foi realizado para aliviar dores na região posterior do joelho, área que tem incomodado o atleta desde o retorno aos gramados após a artroscopia feita em 30 de agosto. A intervenção médica, segundo Moisés Cohen, consultor do departamento médico do clube, faz parte de uma estratégia para zerar o problema.

O São Paulo não deve mais contar com Lucas Moura nesta temporada. O atacante passou por uma nova infiltração no joelho direito após relatar incômodo recorrente nos últimos dias e a expectativa é de que ele só volte a atuar em 2026.

“Foi feita uma infiltração na região dolorosa, a região posterior, para dar alívio da dor e, como precaução, provavelmente, aí não sou eu que envolvo na parte técnica, acho que só deve voltar em 2026. Já acabou o ano. Ele teve uma lesão, fica um incômodo. Estamos tentando zerar para voltar na melhor condição dele. Teve a infiltração, agora é interessante dar uma parada para tentar terminar esse quadro de incômodo para voltar numa condição melhor. Nada de excepcional. É uma coisa comum”, disse o médico.

Sem engatar sequência

Após a cirurgia para retirada de uma fibrose, Lucas conseguiu entrar em campo nove vezes, sendo titular em quatro. Ainda assim, não reencontrou a plenitude física. Há poucos dias, o técnico Hernán Crespo já havia reconhecido que o jogador ainda está distante de sua melhor versão.

“Lucas sabe que tem de voltar a ser o Lucas que a gente conhece, que o mundo conhece. É ter atenção, momento difícil, sequência curta, sem tempo de recuperar. Estamos esperando o verdadeiro Lucas, mas durante o caminho esperamos que faça muitos gols”, afirmou o treinador.

Aliás, no período pós-artroscopia, ele marcou apenas um gol, diante do Vasco. Contudo, em toda a temporada, são 28 partidas oficiais e cinco gols anotados.