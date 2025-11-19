Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Kroos revela broncas em Vini Jr durante período no Real Madrid

Kroos revela broncas em Vini Jr durante período no Real Madrid

Alemão diz que comportamento do atacante irritava rivais e prejudicava o time, e lembra que tentou ajudá-lo a manter o foco em campo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Toni Kroos, ex-meio-campista do Real Madrid, falou sobre o comportamento de Vini Jr em algumas partidas em que jogaram juntos. Durante a transmissão de um jogo da Icon League, em Düsseldorf, o alemão contou que, em certos momentos, precisou chamar a atenção do atacante brasileiro.

LEIA MAIS: Mbappé vira alvo de nova polêmica após ausência na seleção francesa

Segundo Kroos, havia situações nas quais o time inteiro acabava prejudicado.

“Cheguei a dizer várias vezes que era suficiente, porque a sensação era de que todos estávamos pagando pelo comportamento dele”, afirmou. Ele explicou que as reações de Vini podiam irritar adversários, árbitros e até torcedores rivais, criando um clima que fugia do controle da equipe.

“A gente sentia que isso acabava virando contra nós”, comentou. Kroos também lembrou que tentava ajudar o companheiro em campo, pedindo calma e foco no jogo.

“Dizia para ele muitas vezes: ‘Você é muito bom, não precisa disso’. Às vezes, ele se perdia um pouco por causa dessas situações”, revelou.

Os dois dividiram o vestiário do Real Madrid por seis temporadas, de 2018 até 2024, ano em que Kroos encerrou a carreira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional vini jr

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar