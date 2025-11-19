Kroos revela broncas em Vini Jr durante período no Real Madrid

Alemão diz que comportamento do atacante irritava rivais e prejudicava o time, e lembra que tentou ajudá-lo a manter o foco em campo / Crédito: Jogada 10

Toni Kroos, ex-meio-campista do Real Madrid, falou sobre o comportamento de Vini Jr em algumas partidas em que jogaram juntos. Durante a transmissão de um jogo da Icon League, em Düsseldorf, o alemão contou que, em certos momentos, precisou chamar a atenção do atacante brasileiro. LEIA MAIS: Mbappé vira alvo de nova polêmica após ausência na seleção francesa

Segundo Kroos, havia situações nas quais o time inteiro acabava prejudicado. “Cheguei a dizer várias vezes que era suficiente, porque a sensação era de que todos estávamos pagando pelo comportamento dele”, afirmou. Ele explicou que as reações de Vini podiam irritar adversários, árbitros e até torcedores rivais, criando um clima que fugia do controle da equipe. “A gente sentia que isso acabava virando contra nós”, comentou. Kroos também lembrou que tentava ajudar o companheiro em campo, pedindo calma e foco no jogo. “Dizia para ele muitas vezes: ‘Você é muito bom, não precisa disso’. Às vezes, ele se perdia um pouco por causa dessas situações”, revelou.