Kaká troca bola pela Bíblia e arrasta multidão como pregador em Sorocaba

Melhor do mundo em 2007 lota igreja no interior de SP, relembra glórias e fracassos no futebol e diz que sua identidade é ser "filho de Deus" / Crédito: Jogada 10

O ex-jogador Kaká trocou os gramados pelo púlpito. Na última sexta-feira (14/11), o melhor do mundo em 2007 atraiu uma multidão para um culto em Sorocaba, no interior de São Paulo. O cenário, aliás, lembrava um estádio em dia de jogo decisivo. Mais de 1.500 pessoas lotaram o templo, ocupando até os corredores, para ouvir o testemunho do ídolo. Kaká, no entanto, chegou de forma simples, sem o glamour de outrora, vestindo roupas comuns e carregando apenas uma Bíblia. A cerimônia começou com o tradicional “aquecimento” do craque. Ele brincou com a plateia, fez embaixadinhas e chutou bolas autografadas para os fiéis, causando um alvoroço digno de gol. Contudo, quando assumiu o microfone, o tom mudou. Com uma voz calma e introspectiva, Kaká iniciou sua pregação intitulada “O poder da presença de Deus”. Ele dividiu sua trajetória em cinco capítulos, conectando cada momento de sua carreira a passagens bíblicas que o guiaram.

Kaká relembra piores momentos da carreira O ex-meia não fugiu dos momentos difíceis. Ele relembrou o acidente na piscina em 2000, que quase o deixou tetraplégico, e as derrotas dolorosas, como a final da Champions de 2005 e a eliminação na Copa de 2006. “Foram as piores derrotas da minha vida”, admitiu. Kaká também falou sobre o auge no Milan e a frustração no Real Madrid, onde viveu uma crise de identidade. “Quem eu sou? O melhor do mundo? Ou uma das piores contratações da história?”, questionou-se na época.