Juventude x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Com objetivos distintos ao fim do Campeonato Brasileiro, Juventude e Cruzeiro entram em campo nesta quinta-feira (20), às 16h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 34ª rodada da competição nacional. A Raposa ocupa a terceira colocação, com 64 pontos, enquanto o Jaconero está na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 32.

Como chega o Juventude

A equipe do Juventude precisa da vitória para manter as chances de escapar da queda para a Série B. O clube, afinal, está a quatro pontos do Santos, primeiro fora do Z4. Caso vença, a equipe emplacará o terceiro triunfo consecutivo. Entretanto, o técnico Tiago Carpini terá desfalques na defesa, além de ter seis jogadores pendurados com dois cartões amarelos.

O atacante Gilberto teve constatada lesão de grau II na coxa e fica à disposição somente contra o Bahia, no dia 28. Já Wilker Ángel se recupera de problema muscular e também é dúvida contra o São Paulo, na rodada do final de semana. Além deles, o zagueiro Rodrigo Sam está suspenso. Assim, Carpini pode abrir mão do esquema 3-5-2 e reforçar o meio-campo com a entrada de Jadson ou Mandaca.

Como chega o Cruzeiro

Do outro lado, o Cruzeiro busca se garantir na fase de grupos da competição sul-americana ainda nesta rodada. Uma vitória sobre o Juventude, nesta quinta, combinada com tropeços de Bahia e Fluminense garante a Raposa no torneio ano que vem. Além disso, o clube celeste tem chances remotas de conquistar o título do Brasileirão, apesar de estar sete pontos atrás do líder Flamengo.

Dentro de campo, o técnico Leonardo Jardim, aliás, conta com retornos e desfalques. Recuperado de fratura na costela, Matheus Henrique foi relacionado para enfrentar o Juventude no Alfredo Jaconi. Além dele, o volante Lucas Silva volta ao time após cumprir suspensão automática. Por outro lado, Christian, Matheus Pereira, Arroyo e Walace cumprem suspensão por conta do terceiro cartão amarelo. Por fim, Fabrício Bruno, que estava com a Seleção Brasileira, também está à disposição do treinador.