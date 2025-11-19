Juventude x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Juventude x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragemRaposa busca cravar vaga direta na Libertadores, enquanto o time Jaconero segue na luta contra o rebaixamento do Brasileirão
Com objetivos distintos ao fim do Campeonato Brasileiro, Juventude e Cruzeiro entram em campo nesta quinta-feira (20), às 16h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 34ª rodada da competição nacional. A Raposa ocupa a terceira colocação, com 64 pontos, enquanto o Jaconero está na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 32.
Onde assistir
A partida entre Juventude e Cruzeiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá a transmissão do Premiere.
Como chega o Juventude
A equipe do Juventude precisa da vitória para manter as chances de escapar da queda para a Série B. O clube, afinal, está a quatro pontos do Santos, primeiro fora do Z4. Caso vença, a equipe emplacará o terceiro triunfo consecutivo. Entretanto, o técnico Tiago Carpini terá desfalques na defesa, além de ter seis jogadores pendurados com dois cartões amarelos.
O atacante Gilberto teve constatada lesão de grau II na coxa e fica à disposição somente contra o Bahia, no dia 28. Já Wilker Ángel se recupera de problema muscular e também é dúvida contra o São Paulo, na rodada do final de semana. Além deles, o zagueiro Rodrigo Sam está suspenso. Assim, Carpini pode abrir mão do esquema 3-5-2 e reforçar o meio-campo com a entrada de Jadson ou Mandaca.
Como chega o Cruzeiro
Do outro lado, o Cruzeiro busca se garantir na fase de grupos da competição sul-americana ainda nesta rodada. Uma vitória sobre o Juventude, nesta quinta, combinada com tropeços de Bahia e Fluminense garante a Raposa no torneio ano que vem. Além disso, o clube celeste tem chances remotas de conquistar o título do Brasileirão, apesar de estar sete pontos atrás do líder Flamengo.
Dentro de campo, o técnico Leonardo Jardim, aliás, conta com retornos e desfalques. Recuperado de fratura na costela, Matheus Henrique foi relacionado para enfrentar o Juventude no Alfredo Jaconi. Além dele, o volante Lucas Silva volta ao time após cumprir suspensão automática. Por outro lado, Christian, Matheus Pereira, Arroyo e Walace cumprem suspensão por conta do terceiro cartão amarelo. Por fim, Fabrício Bruno, que estava com a Seleção Brasileira, também está à disposição do treinador.
JUVENTUDE x CRUZEIRO
Campeonato Brasileiro – 34ª rodada
Data-Hora: 20/11/2025 (quinta-feira), às 16h (de Brasília)
Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
JUVENTUDE: Jandrei; Luan Freitas, Abner (Jadson ou Luís Mandaca) e Marcos Paulo; Igor Formiga, Caíque, Peixoto, Nenê e Marcelo Hermes; Rafael Bilu e Gabriel Taliari. Técnico: Tiago Carpini.
CRUZEIRO: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Eduardo e Gabigol; Kaio Jorge e Sinisterra. Técnico: Leonardo Jardim.
Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
Auxiliares: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
