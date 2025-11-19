Justiça condena Meta após caso de clonagem envolvendo Leila Pereira, do Palmeiras

A decisão conclui o processo movido pela dirigente em primeira instância e reforça a responsabilidade da empresa nos procedimentos

Leila afirmou que descobriu a criação do perfil falso em 30 de julho, quando usaram sua imagem pessoal e entraram em contato com setores internos da Crefisa se passando por ela. Pessoas ligadas à presidente também receberam mensagens do número adulterado, reforçando a urgência para o bloqueio da conta.

A Justiça de São Paulo condenou a Meta no processo aberto por Leila Pereira, presidente do Palmeiras , que buscava responsabilizar a empresa após ter seu WhatsApp clonado em julho e usado para tentativas de golpe. Em primeira instância, a decisão reconhece que a mandatária tentou resolver o problema diretamente com a plataforma e que a conta falsa só passou por bloqueio após intervenção judicial.

Após identificar a fraude, a dirigente acionou a Facebook Serviços Online do Brasil Ltda e solicitou o bloqueio imediato. Além de tentar resolver diretamente com o aplicativo, a dirigente também registrou um boletim de ocorrência, mas, mesmo assim, não conseguiu interromper a ação dos golpistas pela plataforma.

Defesa da Meta

A empresa argumentou que não se responsabiliza pelo provimento do WhatsApp — administrado pela norte-americana WhatsApp LLC. Disse atuar no Brasil apenas como representante comercial de publicidade e suporte. Ainda assim, afirmou ter comunicado o provedor para bloquear o número falso usado no golpe.

Processo movido por Leila Pereira

Em agosto, a dirigente obteve uma liminar obrigando a Meta a desativar a conta fraudulenta, sob pena de multa diária de R$ 2 mil. A ordem também determinou que fossem entregues os dados cadastrais do responsável pela conta, como nome, telefone vinculado e e-mail.

A 33ª Vara Cível considerou a ação procedente no julgamento definitivo, e a sentença confirmou o bloqueio da conta. O Facebook, por sua vez, terá que arcar com as custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.