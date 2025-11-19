Juíza do caso Maradona é afastada por colaborar secretamente com TV

Julieta Makintach, de 48 anos, repassou informações para a produção de uma série de televisão sobre o próprio caso que julgava

O painel avaliou que Makintach cometeu negligência, quebra de dever funcional, vazamento de informações sigilosas e abuso de poder. Para a promotora Analia Duarte, a magistrada “mentiu, manipulou, agiu de forma parcial e usou recursos públicos para promover um projeto pessoal em prejuízo da Justiça”.

A Justiça da província de Buenos Aires afastou a juíza Julieta Makintach, de 48 anos, do processo que apura responsabilidades pela morte de Diego Maradona. Além disso, o júri especial de juízes, advogados e legisladores decidiu proibi-la de ocupar qualquer cargo judicial. A medida, segundo a decisão, ocorreu porque ela colaborou secretamente na produção de uma série de televisão sobre o próprio caso que julgava.

A juíza integrava o trio responsável por conduzir o julgamento de sete profissionais de saúde acusados de possível negligência na morte do ex-jogador. No entanto, ela já havia sido retirada do caso em maio, quando veio à tona sua participação na produção de uma minissérie documental sobre o processo.

Como consequência direta da revelação, o julgamento — que já contabilizava dois meses e meio de audiências e mais de 40 testemunhas — acabou cancelado a pedido de várias partes envolvidas.

Por fim, um novo julgamento foi remarcado para 17 de março de 2026, desta vez sob a responsabilidade de outro grupo de juízes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.