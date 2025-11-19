Jovem flamenguista vai ao Maracanã pela primeira vez com irmão e pai tricolores

Flávio Pires, de 40 anos, é pai de Gustavo Pires (tricolor), de 10, e Brayan Vieira (rubro-negro), de 13; clima é amistoso na família / Crédito: Jogada 10

Fluminense x Flamengo é um dos principais clássicos do Brasil. E isso, é claro, gera situações curiosas. Como a do pai Flávio Pires, de 40 anos. O torcedor Tricolor, presente no Maracanã para o clássico da 34ª rodada do Brasileirão, tirava fotos com os filhos quando parou para conversar com o Jogada10. Pires revelou ao J10 que levava os dois filhos pequenos – um tricolor e outro flamenguista – pela primeira vez ao Maior do Mundo. Ele brincou, afirmando que torcia pelo Flamengo, mas virou Tricolor de vez por conta do filho mais novo, Gustavo Pires, de dez anos.

“Eu sou tricolor. Na verdade, até era meio flamenguista, mas aí o pequeno (Gustavo) veio no meu ouvido e dividiu o coração. Então, como esse aqui (Brayan) está ganhando tudo, eu tô para cá (Flu) para equilibrar (risos)”, brincou o torcedor. O pai, aliás, já levara o pequeno tricolor ao estádio. No entanto, esta é apenas a primeira vez do mais velho, Brayan. O adolescente de 13 anos se mostrou otimista não só quanto ao placar, mas também em pegar um autógrafo de jogadores após o fim do jogo. “A expectativa é de ganhar o jogo. E autografar aqui, olha (mostrando a camisa do Flamengo). Eu trouxe até caneta”, revelou o jovem. Já Gustavo respondeu quanto vai ser o jogo: para ele, o Fluminense sairá vencedor do clássico.