Jogo das Estrelas passa a fazer parte do roteiro turístico do Rio

Reconhecimento para se tornar praticamente um patrimônio da cidade veio após o sucesso do ano passado. Edição de 2025 será no dia 27 de dezembro / Crédito: Jogada 10

A partir de agora, o Jogo das Estrelas, evento beneficente organizado por Zico no fim do ano, passa a fazer parte dos festejos oficiais de fim de ano da cidade. Há um mês, o prefeito Eduardo Paes, aliás, sancionou Projeto de Lei n°85 para valorizar ainda mais o evento. A edição de 2025 está mar cada para 27 de dezembro, no Maracanã. O reconhecimento para se tornar praticamente um patrimônio da cidade aconteceu após o sucesso da 20ª edição, que teve parte da renda revertida para o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).