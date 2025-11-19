Jogo das Estrelas passa a fazer parte do roteiro turístico do Rio

Jogo das Estrelas passa a fazer parte do roteiro turístico do RioReconhecimento para se tornar praticamente um patrimônio da cidade veio após o sucesso do ano passado. Edição de 2025 será no dia 27 de dezembro
A partir de agora, o Jogo das Estrelas, evento beneficente organizado por Zico no fim do ano, passa a fazer parte dos festejos oficiais de fim de ano da cidade. Há um mês, o prefeito Eduardo Paes, aliás, sancionou Projeto de Lei n°85 para valorizar ainda mais o evento. A edição de 2025 está mar cada para 27 de dezembro, no Maracanã.
O reconhecimento para se tornar praticamente um patrimônio da cidade aconteceu após o sucesso da 20ª edição, que teve parte da renda revertida para o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).
“Estamos muito felizes em continuar o nosso legado depois de termos realizado a 20a edição. Quem sabe não virão pelo menos mais 20 anos de um evento que se consolida cada vez mais? Chegamos ao Japão esse ano e foi incrível. Esperamos fazer mais uma festa maravilhosa no Maracanã. Ainda mais agora, às vésperas de mais uma Copa do Mundo. E, como sempre, teremos grandes novidades”, disse Junior Coimbra, organizador do JDE.
No ano passado, o ex-lateral espanhol Michel Salgado, o ex-atacante holandês Patrick Kluivert, o ex-atacante português Ricardo Quaresma e o ex-atacante Kevin Kurányi, alemão nascido no Brasil, foram os debutantes entre os convidados de Zico. Como sempre, a organização faz mistério para anunciar as primeiras atrações para este ano.
